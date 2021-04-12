Что произошло после матча ЦСКА - Ротор

Чидера Эджуке стал лучшим игроком матча. Фото: ПФК ЦСКА.

В 25-м туре Российской премьер-лиги ЦСКА в Москве разобрался с «Ротором». Красно-синие победили со счетом 2:0. Красно-синие продолжают борьбу за медали. Они могут замахнуться даже на «серебро». А у волгоградцев обострилась борьба за выживание. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча ЦСКА – Ротор 12 апреля 2021.

«ОСТАНЕМСЯ В РПЛ»

«Ротор» опустился на 14-е место в турнирной таблице после 25-го тура. Его обошел «Арсенал», а еще на расстояние одного очка приблизилась «Уфа». Но главный тренер сине-голубых Хасанби Биджиев уверен, что волгоградская команда сохранит прописку в РПЛ на следующий сезон.

- Мы в этом уверены и сделаем, все, чтобы остаться в РПЛ, - рассказал после матча Хасанби Биджиев, слова которого приводит сайт «Ротора».

Вот только волгоградцы с февраля не могут забить. В последний раз они поражали ворота соперников в игре с «Тамбовом» в 20-м туре. И теперь длится безвыигрышная серия. Хасанби Биджиев не привел какой-то необычный рецепт для изменения ситуации. Надо просто забивать мячи. А что касается именно встречи с ЦСКА, то по самоотдаче главный тренер сине-голубых не имеет претензии к своим футболистам. Все решили ошибки.

– Матч, как и ожидалось, получился тяжелым для нас, - отметил Хасанби Биджиев. - Считаю, что в первом тайме мы выдерживали тот темп, который нам задали хозяева. Было неприятно пропустить гол «в раздевалку». В перерыве настраивались, что у нас есть 45 минут и нужно продолжать играть. По самоотдаче к нашим футболистам претензий нет и быть не может — сегодня все парни выложились на 100%. Да, были ошибки, но без них футбола не бывает. Предстоит разбор игры, посмотрим, что было не так.

«ЙОСИП ДЕЙСТВУЕТ НАДЕЖНО»

Когда «Ротор» пропускал первый мяч от ЦСКА, серьезную ошибку. Он не справился с мячом, который не казался не берущимся. Но Хасанби Биджиев встал на защиту стража ворот сине-голубых

- Я бы не сказал, что он совершает большое количество ошибок. Есть моменты в каждом матче, где он нас выручает. Что касается сегодняшней игры, то даже со скамейки было видно, как в момент удара он не видел мяч из-за игроков. Йосип действует надежно и поводов для сомнений в нем у нас нет.

ОЛИЧ ХОТЕЛ РАЗГРОМА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич провел первый домашний матч у руля москвичей. Он остался доволен тем, как его подопечные играли против «Ротора». Еще бы. У волгоградцев почти не было шансов, чтобы забить. А еще наставник красно-синих хотел, чтобы его команда забила еще большее количество мячей.

- Я доволен тремя очками в моей первой домашней игре, - цитирует Ивицу Олича сайт ЦСКА. - Было важно сегодня выиграть. До этого матчи тоже были тяжелые, поэтому знал, что и сегодня не будет легко. Нам стоило играть спокойно и ждать свои моменты. Был уверен, что во втором тайме нам станет легче. После второго гола хотел, чтобы забили еще один-два. Если не брать первые 10 минут матча, то я остался доволен.

Пока у ЦСКА при Оличе матчи с командами из нижней части турнирной таблицы. Но с ними легко не приходится. Хотя «армейцы» побеждают.

- Когда я пришел сюда, не было половины команды, многие находились в сборной. За два дня до игры приехали футболисты, и оставалось немного времени, чтобы поменять что-то. Очень важно, чтобы ребята осознали свою форму, вернули веру в себя. Я знал, что предстоящие игры не будут легкими. «Ротор» борется за выживание. Получилось тяжело, но мы показали желание, характер, набрали шесть очков в чемпионате и вышли в полуфинал Кубка. Это и есть наш стиль.

ДЗАГА – ВАЖЕН ДЛЯ ЦСКА

В ЦСКА подходит к концу контракт Алана Дзагоева. И пока не ясно, будет ли соглашение продлено. Полузащитник в последнее время очень часто лечится из-за травм. Но Олич в него верит.

- Хорошо знаю Дзагу, он очень важный игрок нашей команды. Последнее время у него случилось много проблем из-за мышечных травм. Команда - семья, и мне как тренеру было важно, чтобы такой игрок находился сначала на скамейке, и все видели, что он может помочь. Главное - здоровье Алана. Желание у него есть. Думаю, до конца сезона он еще не раз нам поможет. После этого посмотрим. Надеюсь, что Дзагоев и дальше будет играть за нас.

Лучшим игроком матча с «Ротором» был признан Эджуке. Нигериец забил мяч, а еще поучаствовал в другой голевой атаке. Главный тренер ЦСКА поделился секретом, что знал качества футболиста еще до прихода в «армейский» клуб.

- Я знал его качества еще до того, как пришел в ЦСКА. С первого дня он был здесь, я много с ним говорил. Верю в него, уверен, что он парень хороший, хочет работать. Если все будет хорошо, то у него впереди еще много таких же матчей, как сегодня.