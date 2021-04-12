Пять простых выводов по матчу ЦСКА - Ротор

ЦСКА обыграл "Ротор" со счетом 2:0. Фото: ПФК ЦСКА.

25-й тур Российской премьер-лиги завершался в День космонавтики. 12 апреля в Москве ЦСКА принимал волгоградский «Ротор». Фаворит встречи был слишком очевиден. Красно-синие ведут борьбу за медали чемпионата. Им важно не отпустить земляков из «Локомотива», которые занимают третье место. ЦСКА отставал на 3 очка, занимая четвертую строчку. У «Ротора» задачи абсолютно другие – борьба за выживание. А еще в 25-м туре 2 конкурента сине-голубых одержали победы – «Уфа» и «Арсенал». И волгоградцы в течение выходных с 13-го места опустились на 14-е. Так что выигрыш нужен был обеим соперникам. Но шансов на успех у гостей было очень мало. Как показала игра, почти не было. ЦСКА одержал победу со счетом 2:0. «КП» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

В ОДНИ ВОРОТА

Ожидаемо преимущество в матче было за ЦСКА. С первых минут матча хозяева побежали вперед. Уже на второй минуте Щенников угодил в перекладину ворот «Ротора». При любой возможности москвичи пытались бить по воротам, даже из-за пределов штрафной. Но Чондрич на последнем рубеже спасал, хотя действовал не совсем уверенно. Он позволял себе парировать мяч перед собой, давая соперникам возможность сыграть на добивании. Только за первый тайм подопечные Ивицы Олича настреляли 10 ударов по воротам соперников. И столько же ударов они сделали после перерыва. У «Ротора» было только 5 ударов за 90 минут. Да и по владению мячом также было подавляющее преимущество за красно-синими: после 45 минут игры 69% на 31%. Во втором эта разница стала немного иной, но все равно в пользу красно-синих – 62% против 38%. А какие опасные моменты были у гостей? Ну, например, когда Гогуа у своих ворот под прессингом соперников стал показывать свой дриблинг, заставляя волгоградских болельщиков хвататься за сердце. А в конце матча Жигулев с дальней дистанции угодил в крестовину ворот Акинфеева.

ЧОНДРИЧ НЕРВНИЧАЛ

- Такие мячи нельзя пропускать, - сказал в перерыве в эфире «Матч.Премьер» полузащитник «Ротора» Илья Жигулев.

Так игрок волгоградской команды высказался о единственном голе в первом тайме. Уже вот-вот и главный арбитр матча Сергей Карасев отправил бы соперников на перерыв. Шла добавленная к первому тайму минута. И именно тогда забил ЦСКА. У хозяев получилась затяжная атака. Сигурдссон за пределами штрафной отдал пас на Эджуке, который с 18-ти метров пробил по воротам. Чондрич то ли не видел момент удара из-за плотно стоявших футболистов двух команд, то ли был какой-то рикошет. Игровой снаряд летел низом почти в руки хорватскому голкиперу. Однако мяч миновал руку Чондрича и оказался в воротах. Йосипа будто поразило какое-то помутнение. Либо сказывались нервы. Он и в других эпизодах не всегда действовал уверенно. Конечно, волгоградцы были разочарованы ляпом вратаря про пропущенном мяче. С другой стороны, полевым игрокам нужно было самим блокировать выстрел Эджуке.

ЭДЖУКЕ ВЫКРУЧИВАЛ СОПЕРНИКАМ ПОЗВОНКИ

Конечно, футболисты «Ротора» могут резко отреагировать на это выражение. Но Эджуке действительно заставил попотеть соперников, буквально выкручивая у них позвонки и заставляя их крутить головами. Нигериец блистал и на правом фланге, и на левом, меняя свою позицию на поле. ЦСКА мощно атаковал, нанеся много ударов по воротам. 4 из этих выстрелов были в активе Эджуке. Но главное, чем футболист запомнился, это дриблинг, молниеносная скорость и маневрирование между оппонентами. Игрокам «Ротора» приходилось водоем и даже втроем встречать Чидера, чтобы остановить. И все равно это не всегда помогало. Эджуке забил перед перерывом, а во втором тайме разогнал еще одну голевую атаку, отдав пас на Тикнизяна. А Наир сделал пас на Рондона, который выбежал из-за спины Гогуа и поразил цель. И именно Эджуке признали лучшим игроком встречи. В его активе было 78% точных передач и 67% выигранных единоборств.

«РОТОР» НЕ ЗАБИВАЕТ

После 25-го тура «Ротор» опустился на 14-е место. Волгоградцы потерпели четвертое поражение подряд. А еще команда не забивает уже на протяжении пяти встреч кряду. У сине-голубых кризис все острее. Да и график не благоволит для набора очков – соперники сплошь из верхней части таблицы. А сейчас еще серия из дуэлей с москвичами. С «Локомотивом» и ЦСКА уже сыграли, впереди дуэль с еще одним столичным клубом.

100-ПРОЦЕНТНЫЙ ОЛИЧ

Ивица Олич провел уже третий матч на посту главного тренера ЦСКА. Были две гостевые победы – в РПЛ и Кубке России. В матче с «Ротором» был дебют в качестве рулевого в родных стенах. И снова успех. Пока назначение легенды клуба себя оправдывает. 3 победы в трех поединках. ЦСКА делит с «Локомотивом» третье и четвертое места в чемпионате. У команд по 46 очков. А еще эти же коллективы сыграют друг с другом в полуфинале Кубка страны.

В следующем туре ЦСКА 18 апреля на выезде встретится с «Сочи». «Ротор» днем ранее, 17 апреля, дома примет другой московский коллектив – «Динамо».