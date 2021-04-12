В первом круге победа осталась за ЦСКА. Фото: СК "Ротор".

25-й тур Российской премьер-лиги завершится противостоянием в Москве: ЦСКА примет волгоградский «Ротор». Красно-синие ведут ожесточенную борьбу за медали и попадание в еврокубки. Претендентов на высокие места гораздо больше, чем позиций, которые могут обеспечить награды или участие в международных турнирах. У сине-голубых же задачи скромные. Они ведут борьбу за выживание. Тем более после побед преследователей положение волгоградцев ухудшилось. Они опустились на 14-е место. Сможет ли «Ротор» преподнести сюрприз или ЦСКА одержит победу на классе? «КП» рассказывает о главных моментах матча ЦСКА – Ротор 12 апреля 2021.

Статистика личных встреч ЦСКА и Ротора насчитывает 27 матчей. Преимущество в них на стороне москвичей. Они одержали над волгоградцами 13 побед. «Ротор» оказывался сильнее «армейцев» в 8-ми играх. Еще 6 дуэлей завершались вничью. По забитым мячам статистика также лучше у ЦСКА – 38-30. Матч 13-го тура в первом круге текущего сезона РПЛ в Волгограде закончился выигрышем красно-синих со счетом 1:0.

Прогнозы букмекеров в матче ЦСКА – Ротор 12 апреля 2021 предсказывают победу москвичей. Их выигрыш оценивается коэффициентом 1,29. В то, что волгоградцы способны набрать очки, букмекерские конторы. На ничью котировки составляют 5,8. А победа «Ротора» и вовсе оценивается коэффициентом 11. Прогноз «КП» на матч ЦСКА – Ротор: выигрыш красно-синих.

Стартовые составы на игру ЦСКА - Ротор будут объявлены примерно за час до начала игры. Матч ЦСКА – Ротор начнется 12 апреля 2021 в 19:00.

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА – Ротор можно посмотреть 12 апреля 2021, начиная с 18:55 на телеканалах «Матч.Премьер». В 19:00 начнется прямая телетрансляция матча ЦСКА - Ротор.