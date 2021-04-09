Первая домашняя игра Олича. ЦСКА принимает «Ротор»: прогноз на матч 25 тура чемпионата РПЛ

Фото: ПФК ЦСКА

Заключительный матч 25-го тура Российской премьер-лиги пройдет в Москве. ЦСКА на своем поле 12 апреля примет волгоградский «Ротор». Это встреча будет дебютной для нового главного тренера красно-синих в родных стенах. До этого под руководством Ивицы Олича «армейцы» провели две гостевые игры. ЦСКА борется за медали чемпионата, «Ротор» увяз в своеобразном «Финале четырех» в борьбе за выживание. Как игрок Олич трижды встречался с сине-голубыми и в этих матчах забил 5 мячей, а москвичи уверенно побеждали. Как проявит в дуэли с волгоградцами хорват уже в качестве наставника команды? «КП» дает прогноз на матч 25 тура чемпионата РПЛ ЦСКА – Ротор.

У волгоградцев было предостаточно времени, чтобы подготовиться к игре с ЦСКА. Домашний матч с «Локомотивом» в 24-м туре команда Юрия Батуренко и Хасанби Биджиева, которые де-факто и де-юре соответственно являются главными тренерами, провела 3 апреля. Напомним, была неудача со счетом 0:2. И вообще у «Ротора» после зимней паузы 1 победа в пяти играх при трех поражениях подряд. ЦСКА же в 24-м туре 4 апреля в гостях добыл непростую победу над «Тамбовом» (2:1), а уже 8-го числа красно-синие в четвертьфинале Кубка России с таким же счетом и с большим количеством потраченных сил одолели в Туле «Арсенал». Эти две встречи и прошли под руководством Ивицы Олича, который возглавил «армейцев» после увольнения Виктора Ганчаренко. Теперь хорват проведет первый домашний матч у руля ЦСКА.

Московская команда ведет ожесточенную борьбу за еврокубки и медали РПЛ. Перед стартом 24-го тура ЦСКА располагается на 4-м месте с 43 очками. Столько же баллов у идущего третьим «Локомотива». Но рядом и преследователи. Плотность вверху турнирной таблицы настолько серьезная, что несколько неудач могут отодвинуть красно-синих в середину табели о рангах. После 24 игр у ЦСКА 13 побед, 4 ничейных результата и 7 поражений. Команда забила 42 мяча, 25 пропустила. У «Ротора» перед 25-м туром 13 место в таблице с 18 очками. Волгоградцы одержали 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 14 неудач. Статистика по забитых и пропущенным мячам 12-38.

В российской истории ЦСКА и «Ротор» сыграли друг с другом 27 раз. В этом противостоянии Москвы и Волгограда преимущество за «армейцами». Они имеют над сине-голубыми 13 побед. «Ротор» обыгрывал красно-синих 8 раз. Еще в шести матчах сильнейший выявлен не был. По забитым мячам преимущество также на стороне ЦСКА – 38-30. Матч 13-го тура первого круга РПЛ-2020/2021 завершился в Волгограде в пользу гостей со счетом 1:0.

Букмекеры не сомневаются в успехе ЦСКА 12 апреля. На его победу коэффициент 1,31. А котировки высокие даже на ничью – 5,6. Победа «Ротора» в День космонавтики и вовсе оценивается космическим коэффициентом 10.

Пока у Олича у руля ЦСКА две непростые победы над командами из нижней части турнирной таблицы. График игр плотный, но соперники по зубам. На очереди также команда из числа борцов за выживание. Легкой прогулкой встреча с «Ротором» не станет. Тоже самое было и в матче в Волгограде. Но ЦСКА все равно должен взять 3 очка. Прогноз «КП» на матч ЦСКА – Ротор – победа москвичей со счетом 2:0.