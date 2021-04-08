«Учитель года 2021» в Волгоградской области Антон Биличенко: «Урок - это творческий процесс. Начать объяснять тему можно и через мемы»

Антон Биличенко понимает своих учеников. Фото: из личного архива.

В 2021 году на региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года» в Волгоградской области не смогли выбрать одного победителя. Впервые на первом месте оказались сразу два преподавателя из Волгограда: учитель школы №55 «Долина знаний» Антон Биличенко и учитель лицея №2 Дмитрий Загуменнов. «КП-Волгоград» побеседовала с преподавателями. Сегодня профессиональными секретами делится молодой педагог Антон Биличенко.

После школы Антон Биличенко выбирал между тремя вузами, но в итоге все же поступил на исторический факультет педуниверситета и продолжил учительскую династию. Он уже шесть лет преподает историю, обществознание и английский. Признается, что сначала пошел в школу потому, что работать надо. Семья его решение поддержала.

- Только отработав год, я начал ощущать себя учителем. Как и у всех молодых педагогов возникал вопрос – а нужно ли мне это? Поработал еще год, и еще, и понял, что учитель - это классная профессия, - рассказывает молодой педагог.

Начинал неподалеку от дома в 96-й школе. Потом переехал в новый микрорайон и устроился в новую школу-тысячник.

- Почему меня выбрали? Я и сам хотел бы спросить у жюри, - признается Антон Биличенко. - Готовясь к конкурсным испытаниям, я всегда старался сделать что-то оригинальное, креативное, интересное, чтобы это не было скучно и банально. Считаю, что урок – это творческий процесс. Начать объяснять тему можно и через мемы. Задания на контрольные я тоже сам придумываю. Но ведь так все делают? Или нет?

По мнению педагога, все дети похожи, но каждый класс - особенный. Чтобы ученики сидели, раскрыв рты, иногда достаточно включить фоном классическую музыку. Помогают захватить внимание класса и подать тему фото и видео, кинохроника и интересные факты.

«ПОНИМАЮ СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ»

- Когда я работал первый год, мне было 22 года, а одиннадцатиклассникам – 18. В чем-то мы были даже очень близки, но в абсолютно разных социальных ролях. В 28 лет ощущения уже другие, - отмечает Антон Биличенко.

Молодой педагог считает, что к школьникам нужно обращаться на «вы» и держать определенную дистанцию. Но все же он понимает детей лучше, чем большинство взрослых. Просто потому, что «в теме»:

- Если ученики делают мемы, говорят про инстаграм и тикток, про особенности современной культуры и тренды, я понимаю их жаргон, но им не пользуюсь.

Для своей дочки, которая уже пошла в школу, Антон Биличенко в первую очередь папа. Хотя признается, что в какой-то момент учитель все же проскакивает в личную жизнь, и надеется, что в классе дочери он вести историю не будет.

Работа педагога занимает очень много времени. Свободное время учитель предпочитает проводить с семьей, слушает музыкальные подборки, устраивает прокатки на горном и спортивном велосипеде. Телевизор не смотрит. Зато любит готовить, хотя главная на кухне все же супруга.

В соцсетях у Антона Биличенко пустой профиль - для него это рабочий инструмент, чтобы обсудить какие-то дела, создать группу, что-то перекинуть. Однако он все же пробовал вести канал по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию в TikTok.

- Мне этот формат 15-секундных видео очень нравится, - признается педагог. - Но не зашло. Видео, как кто-то кривляется на фоне моста или машины, набирает миллионы. А если ты в необычной форме начинаешь рассказывать детям интересные факты, 100 - 150 просмотров – дальше не идет.

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- Детей нужно воспринимать как отдельные уникальные личности и стараться относиться с юмором ко всему, что происходит, что они делают и говорят, - считает педагог (подробнее).