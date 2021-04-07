«Учитель года 2021» в Волгоградской области Дмитрий Загуменнов: «Нужно уметь просто разговаривать с детьми даже о сложных вещах»

Лучший способ отдохнуть для Дмитрия Загуменнова - сменить обстановку и отправиться в путешествие. Фото из личного архива

Впервые на региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года» в Волгоградской области оказалось сразу два победителя из Волгограда. Первое место в 2021 году разделили преподаватели лицея №2 Дмитрий Загуменнов и школы №55 «Долина знаний» Антон Биличенко. «КП-Волгоград» побеседовала с учителями и узнала, что привело их победе. Первым профессиональными секретами делится Дмитрий Загуменнов, который уже 16 лет преподает лицеистам историю, обществознание и английский язык.

«И ПОШУТИТЬ, И ПОРУГАТЬ МОГУ»

- Детей нужно воспринимать как отдельные уникальные личности и стараться относиться с юмором ко всему, что происходит, что они делают и говорят, - считает педагог.

Не менее важной Дмитрий Загуменнов считает самокритику. Для него идеальная обстановка в классе, когда все взаимодействуют на равных, а учитель прислушивается к мнению учеников.

- Естественно, иногда приходится демонстрировать другую позицию, - признается Дмитрий. - И пошутить, и поругать могу. Вообще в школе без юмора вряд ли что-то может происходить. Иногда приходиться делать определенные внушения - это элемент воспитания. Но лучше все разбавлять юмором, это, как минимум, делает взаимоотношения более неформальными.

Одной из своих «фишек» педагог считает умение просто разговаривать с детьми даже о сложных вещах. Речь не о том, чтобы максимально упростить информацию, а об умении приблизить ее к тому миру, в котором ребята живут, и к той системе взглядов, которая у них сложилась. Еще один плюс – умение дать на уроке то, чего нет в учебнике, и способность импровизировать.

- Мы все учились в школе и знаем, что иногда происходит проверка учителей. Чем активней педагог отвечает, тем больше это запоминается, - рассказывает Дмитрий Загуменнов. - Поэтому на уроках бывает и импровизация, и подготовленная импровизация. Стараюсь, чтобы у ребят была возможность поразмышлять, прийти к чему-то, даже сделать открытие.

«БИТЬСЯ МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ»

Дмитрий признается, что отдыхает мало, зато активно. Одно из его главных увлечений - путешествия, в том числе с учениками. Длинный летний отпуск позволяет сменить обстановку и поездить по России. А вот на спорт времени не остается.

- Если только по телевизору, - смеется педагог. – Зато я с душой болею за всех спортсменов, потому что они грандиозные люди, добиваются высоких целей и показывают все возможности, на которые организм способен, и даже больше.

В соцсетях учитель много времени не проводит, в виртуальный мир не стремится, предпочитая живое общение. Конечно, у него есть своя страница, но это его личное пространство.

Чем поразил жюри, учитель и сам не знает. К тому же считает, что все участники конкурса были не менее достойны.

- Ничего сверхъестественного мы жюри не показывали, - отмечает Дмитрий. - Это то, чем мы занимаемся ежедневно, те решения, которые возникли в голове и на практике по определенным проблемам в педагогике и в обучении.

На всероссийский финал конкурса «Учитель года» от региона каждый год может поехать лишь один педагог. В облкомобразования подчеркивают, что раз победителей двое, то их ждут дополнительные испытания. Жюри оценит активность учителей и к осени определит, кто на этот раз отправится за «Хрустальным пеликаном».

- Биться мы не собираемся, - смеется Дмитрий Загуменнов. – Мы уже обговаривали это. На мой взгляд логично, когда происходит усиленная подготовка того участника, который поедет на конкурс через год.