«Концессии теплоснабжения» объявили очередной технический дефолт

Волгоградцы продолжают получать тепло и горячую воду. Фото: Олег УКЛАДОВ

Снабжающая жителей Волгограда теплом и горячей водой компания «Концессии теплоснабжения» 6 апреля объявила очередной технический дефолт. На этот раз она не смогла исполнить свои обязательства перед владельцами облигаций 01 серии стоимостью 2 миллиарда рублей, выпущенных весной 2017 года. Компания не выплатила купонный доход за четвертый период и не смогла произвести погашение части номинальной стоимости ценных бумаг – это чуть более 300 миллионов рублей.

- Отсутствие денежных средств в необходимом объеме – триста один миллион сто двадцать тысяч рублей, - обозначили причину неисполнения обязательств в сообщении компании.

Напомним, осенью 2020 года «Концессии теплоснабжения» уже объявляли технический дефолт по облигациям серий БО-01 и 02 общим номиналом 4 миллиарда рублей. Остались без обещанных выплат и держатели облигаций «Концессии водоснабжения» серии 05. После директор ООО «Концессии теплоснабжения» нашел 150 миллионов 380 тысяч рублей для выплат купонного дохода. А вот те, кто вложился в водяную концессию, будут решать вопрос через суд.

- Руководством компании принято решение перенести выплаты по облигациям 1-ой серии 4-го купонного периода на более поздний срок. Реструктуризация данного долга будет осуществляться посредством механизма технического дефолта, - прокомментировали «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения». - Эта стандартная процедура позволит в соответствии с действующим законодательством произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки, при этом не влияя на производственную деятельность.

По мнению экспертов, если волгоградские «Концессии» и обанкротятся, то не сразу. У них еще есть возможность договориться.

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- Волгоград коммуналку не осилит, нет у него таких финансовых возможностей. У города многие объекты имущества заложены, ЖКХ будет финансироваться по минимуму, специалистов нет, - отмечает эксперт (подробности).