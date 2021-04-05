Прививки от коронавируса начнут делать в торговых центрах Волгограда

Прививку в ТЦ можно будет сделать с 7 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 7 апреля 2021 года волгоградцы смогут сделать прививку от коронавируса во время шопинга. На оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил организовать мобильные передвижные прививочные пункты на территории крупных торговых центров Волгограда. Кроме того, мобильные бригады будут проводить вакцинацию от COVID-19 на предприятиях региона.

На сегодня в Волгограде и области работает 58 пунктов вакцинации от коронавируса, действуют 10 мобильных пунктов и 84 выездные бригады, которые доставляют на прививку пожилых людей из отдаленных сел и хуторов. Но этого недостаточно. Только на прошлой неделе в регион поступило более 50 тысячи доз вакцины, в ближайшее время ожидают новые поставки. Поэтому главная задача властей - обеспечить массовую вакцинацию во всех городах и районах области.

Для этого с 7 апреля 2021 в крупных торговых центрах Волгограда и других городов должны начать работу мобильные пункты вакцинации, бригады будут выезжать и на предприятия. От местных властей ждут предложений, где еще можно развернуть пункты вакцинации. Запись на прививку от коронавируса хотят организовать через Систему 112, для этого придется договориться с Министерством цифрового развития РФ.

Ситуация с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной, хотя и с положительной динамикой. Каждый день в Волгограде и области регистрируют более ста заболевших и 4-5 смертей. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, в ковидных стационарах пациентов ждут около 3000 инфекционных коек, порядка 20% из них – в резерве. Карантинные ограничения в регионе продлили до мая.