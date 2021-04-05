Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 апреля: прививку можно будет сделать в ТЦ и на работе

За последние сутки в регионе 112 заболевших коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградская область по-прежнему входит в топ-15 регионов страны с самой напряженной ситуацией по коронавирусу. За последние сутки в регионе зафиксировали 112 новых заболевших ковидом. Общее количество заразившихся на сегодня 54 тысячи 183 человека. Задача властей – увеличить темпы массовой вакцинации. Поэтому в ближайшие дни прививку от COVID-19 можно будет сделать в торговом центре и на работе. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 апреля 2021 года.

Инфографика. Яндекс.

Растет и число смертей от ковида. За последние сутки комиссия подтвердила еще 5 летальных исходов, всего за год коронавирус и его последствия унесли жизни 977 волгоградцев.

Как сообщили «КП-Волгоград» на портале стопкоронавирус.рф, в минувший выходной выздоровели и покинули госпитали еще 102 пациента с коронавирусом. Поправиться за все время с начала пандемии удалось 51,8 тысячи жителей области.

Первую прививку от коронавируса сделали уже около ста тысяч жителей Волгоградской области. С 7 апреля 2021 начнут работать мобильные прививочные центры в торговых центрах Волгограда, также специальные бригады будут проводить вакцинацию на предприятиях региона. Тем временем, в Волгограде и области карантинные ограничения по ковиду продлили до начала мая.