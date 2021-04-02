Губернатор проинспектировал, ветераны попросили: какие слова стали популярными в Волгограде при Бочарове

У всех прогулка, у губернатора - рабочее совещание. Фото: администрация области.

Это уже вторая версия нашего словаря самых употребляемых слов, которые стали чаще звучать после прихода к власти Андрея Бочарова. С момента издания первого прошло уже три года, и к «легко не будет», «движению вперед», добавились новые слова, которые мы очень часто слышим в новостях. Некоторые из них напрямую не связаны с деятельностью Бочарова, а пришли в нашу жизнь вместе с пандемией и коронавирусом.

Напомним, 2 апреля 2014 года волгоградцам объявили имя временно исполняющего обязанности губернатора. Уже на следующий день, 3 апреля Андрей Бочаров провел свои первые встречи, сходу заявив, что «легко не будет». И он держит обещание.

А – актуализировать. Слово, которое почти каждый день мелькает в новостях. Вы могли заметить, что Андрей Бочаров на всех совещаниях либо ставит задачи, либо актуализирует их. Напомнить, как говорится, никогда не будет лишним. Только в последние пару недель губернатор актуализировал задачи по защите прав дольщиков, развитию АПК, по подготовке к паводку, по обеспечению темпов массовой вакцинации и благоустройству территории поймы реки Царицы. А еще Актуализировал задачи по Активизации дорожных работ.

Б – благоустройство. Стало окружать нас со всех сторон как раз в последние 7 лет. Все узнали, что такое общественные пространства, и поняли, что это не парки, но в них тоже можно гулять. Новая тротуарная плитка, пешеходные фонтаны, скамейки, амфитеатры и перголы стали появляться не только в центре города, но даже селах. Если в цифрах, с 2014 года воплотили в жизнь около 900 проектов благоустройства. В Волгограде это часть поймы реки Царицы и ее склоны, территория у Гасителя, Александровский сад возле строящегося собора в центре города, обновили набережную, парк Гагарина и другие скверы и улицы в разных районах города. Губернатор и мэр очень любят называть их новыми точками притяжения. Ведь притягивают они даже их самих – Бочаров и Лихачев тоже любят прогуляться по этим общественным пространствами и помечтать о дальнейших изменениях. Просто называют это не прогулкой, а рабочим совещанием.

Губернатор назвает это "точками притяжения". Фото: администрация области.

В – ветераны попросили. В последнее время к голосу ветеранов в Волгоградской области стали все чаще прислушиваться (часто губернатор принимает те решения, о которых его просят ветераны, либо сам находит в их рядах поддержку каких-то своих идей). За последние пять лет ветераны не только попросили губернатора благоустроить парк у подножия Мамаева кургана, организовать торжества в честь юбилея Маресьева, назвать продолжение улицы Электролесовской именем Максима Загорулько, но даже уговорили Андрея Бочарова пойти на второй губернаторский срок. Единственная их просьба, которую пока не выполнили – переименовать если не город, то хотя бы аэропорт в Сталинград. В этом году в Волгограде выбрали нового главу областного совета ветеранов – вместо Сергея Назарова советом теперь руководит Александр Блошкин.

Г – ГЭС. Про ГЭС в последние два года в новостях говорят постоянно, однако это не связано с самой гидроэлектростанцией. Грандиозный ремонт моста через Волжскую ГЭС, кторый связывает Волгоград с Волжским, продолжается уже третий год. За 60-летнюю историю этого сооружения такие масштабные работы на нем проводят впервые. И впервые так долго жители области стоят в пробках. Уже в этом году объект сдадут. Но придется еще весной потерпеть реверсивное движение, ведь рабочим нужно не просто заменить асфальт, но и отремонтировать плиты пролетного строения, заново сделать гидроизоляцию. Андрей Бочаров регулярно приезжает проверить, не затягивают ли сроки ремонта, и извиниться перед автомобилистами за неудобства.

Д – Дольщики. Среди них в последнее время все больше счастливых людей. Многих в свое время обманул застройщик, и решать их проблему пришлось областным властям. Совсем недавно ключи начали выдавать дольщикам ЖК «Адмиралтейский», которые устраивали голодовку и ночевали в палатках под своим недостроенным домом, скоро приступят к ремонту квартир будущие жильцы ЖК «Шоколад». А вообще при участии чиновников за 7 лет удалось сдать уже 86 долгостроев. В реестре проблемных домов осталось 18 зданий. Как решить проблему, в администрации области уже знают.

Проблемных долгостроев остается все меньше. Фото: администрация области.

Ж – животноводство. Все чаще можно увидеть губернатора на молочной ферме. Только в этом году он дважды заезжал в такие хозяйства. Не только буренок погладить, хотя без этого Бочаров с фермы не уезжает, но и актуализировать задачи по развитию отрасли (см. букву А). Поголовье крупного рогатого скота увеличивается, и по темпу роста Волгоградская область занимает первое место в ЮФО. К чему стремятся дальше? К тому, чтобы в 2025 году наши показатели по молоку составили 570 тысяч тонн, а в 2030 году — 600 тысяч тонн. Так что в ближайшие годы коровы могут рассчитывать на неоднократный визит к ним в гости высоких лиц.

Ж - Животноводство. Провести совещание и погладить буренок. Фото: администрация области.

З – Загорулько. Теперь имя нашего выдающегося земляка, фронтовика и ученого носит новая улица в Советском районе Волгограда. Есть надежда, что даже после окончания гарантийного срока за ее состоянием будут пристально следить городские власти, чтобы не стыдно было. Максим Матвеевич был еще жив, когда по новой дороге рядом с университетом, который он основал, пустили движение автомобилей. По этой же улице его проводили в последний путь. Максима Загорулько не стало 2 февраля, в День Сталинградской Победы. Вечная память!

И – инспектировать. Помните, мы уже говорили, что губернатор ставит и актуализирует задачи. Так вот инспектировать – это третий пункт. После того, как поставил задачу и ее актуализировал, глава региона всегда инспектирует ее выполнение. Поэтому вы часто слышите в новостях, что губернатор проинспектировал ход реконструкции кинотеатра Победа, ход строительства онкоцентра, школ, детских садов, Обхода Волгограда, проблемного жилого комплекса и так далее. Если Андрею Ивановичу когда-то наскучит управлять регионом, он легко сможет работать инспектором.

И - инспектировать. Губернатор инспектирует строительство дороги. Фото: Екатерина СИМОХИНА

К – кукольный театр. Через 2 года он переедет в большое просторное здание бывшего кинотеатра «Победа». После того, как власти провели реконструкцию ДЮЦа на Краснознаменской, у Андрея Бочарова появилась новая идея – сделать «Дом Детства» по соседству. Рядом с цирком, детским центром и Горсадом. Про кукольный театр в новостях вы будете слышать еще долго: впереди два года капитальных работ на здании. В год 80-летия Победы в Сталинградской битвы кукольный театр должен дать первое представление.

Л – Лифты. Совсем скоро начнут менять в многоэтажках по всей области. По крайней мере, сенатор Сергей Горняков должен будет за этим пристально следить, иначе Андрей Бочаров заставит его повторить забег на 20 этаж. Вчера во время посещения ЖК «Шоколад» Губернатор погнал всю делегацию пешком на последний этаж высотки. Не ради первоапрельской шутки, а чтобы почувствовали, что испытывают волгоградцы, в домах которых десятилетиями не ремонтировались лифты, и которые по год-два ждут замены лифтового оборудования, поднимаясь пешком с сумками, детьми и колясками.

М – медики. Врачи, медсестры, санитары, фельдшеры, персонал больниц, водители скорых, студенты медколлеждей и медуниверситета и все, кто связан с оказанием помощи волгоградцам в это тяжелое пандемийное время – настоящие герои.

- Днем и ночью, в любое время года вы и ваши товарищи оказываете помощь людям в режиме повышенных нагрузок, зачастую на пределе человеческих сил и возможностей. Мы искренне гордимся вами, - заявил губернатор на встрече с врачами. И мы говорим медикам спасибо!

Н – НЭТ. Новый экспериментальный театр все время в новостной повестке, потому что жизнь там кипит не только на сцене. Даже когда нет премьер, про НЭТ говорят. Если раньше это были в основном скандалы – из-за зарплат артистов и проверок КСП, то в последние два года страсти поутихли. НЭТ стал площадкой проведения финалов двух очень крупных всероссийских конкурсов – «ТЭФИ-Регион 2019» и «Учитель Года – 2020», а сейчас здание театра готовят к масштабной реставрации. За 119 миллионов восстановят первоначальный облик фасада. С него уберут сплит-системы, прожекторы, антенны, козырьки и так далее. Сделают архитектурное освещение, отремонтируют крыльцо и террасы, фундамент, цоколь и отмостку, заменят окна, отреставрируют знаменитые скульптуры на крыше и львов на крыльце паркового фасада. Это не значит, что на сцене ничего не происходит: недавно театр представил премьеру спектакля «Такого лета больше не будет», а сейчас артисты готовятся к премьере «Трехгрошовой оперы».

О – онкопомощь. О ней говорят очень много. К сожалению, и потому, что все больше людей сталкиваются с этой бедой, но и в связи с тем, что онкослужба в области потихоньку развивается и совершенствуется. Чтобы пациенты как можно раньше узнавали о болезни – на той стадии, когда еще можно что-то сделать – в Волгограде и области открывают и оснащают самым современным оборудованием центры амбулаторной онкологической помощи. Рядом с онкодиспансером достраивают огромный корпус нового онкоцентра, который тоже оборудуют самой новейшей техникой. Чтобы волгоградцы не ездили лечить рак в другие регионы и страны. А в первый день нового года Андрей Бочаров принял решение о строительстве нового радиологического корпуса.

П - Прививки. Вакцину от коронавируса практически каждую неделю отдельными партиями доставляют в регион. Прививки сделали не только многие горожане, но и жители далеких сел и деревень – «Спутник V» отправляют во все уголки области. С начала прививочной кампании наша область получила более ста тысяч комплектов вакцины «Спутник V». Более 50 тысяч жителей Волгоградской области уже получили оба компонента прививки. Делал ли прививку губернатор, неизвестно, сам он об этом не рассказывал. Зато одним из первых в области осенью Андрей Бочаров сделал прививку от гриппа, попросив всех жителей последовать его примеру.

На прививку от гриппа Бочаров ходил. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Р – Ротор. Андрей Бочаров не раз ставил (и не раз актуализировал) задачу перед «Ротором» – выйти в премьер-лигу. И футболисты вышли. В этом сезоне волгоградцы наконец-то смотрят на «Волгоград Арене» большой футбол. Правда, забитым голам радоваться приходится редко. Но надежда на то, что мы задержимся в РПЛ, есть. Завтра сине-голубые принимают «Локомотив». И погода способствует тому, чтобы всем дружно поддержать команду с трибун.

С – стратегия. Это такое таинственное слово, которое звучит во всех новостях, связанных с губернатором. «Укрепление индустриального потенциала региона — приоритет долгосрочной стратегии развития Волгоградской области». «Поддержка материнства и детства - приоритет долгосрочной стратегии развития Волгоградской области». И так далее. Означает это только то, что все, что делает губернатор, он придумал еще в 2014 году.

Т - тактические учения и тренировки. Несколько раз в год губернатор и силовики устраивают учения – проверить, хорошо ли, ладно ли они сработаются в случае настоящей беды. Отрабатывают совместные действия на случай крупных пожаров, техногенных катастроф, снежных заносов, паводка и так далее. Оперативный штаб как правило возглавляет Андрей Бочаров, и чаще всего для учений выбирают территорию рядом с поселком Третий Решающий за Волгой. Правда, одна из необычных тренировок прошла в январе 2020 года в ЦПКиО. Штаб во главе с губернатором командовал операцией по спасению людей, застрявших на чертовом колесе. Фантазии составителя плана учений можно только позавидовать: он не только придумал историю с обесточиванием аттракциона, но даже и то, что сотрудника парка, отвечающего за работу колеса, ударило током. В учениях задействовали альпинистов.

Учения устраивают регулярно, но людей с колеса спасали впервые. Фото: Администрация области.

У – УАЗ. Одна из немногих машин, за рулем которой видели губернатора (танк не считается). Обычно Андрей Бочаров ездит на служебных Kia представительского класса в качестве пассажира. В гараже администрации таких машин две. Об этом многие узнали после того, как один из губернаторских автомобилей во время пандемии передали врачам детской поликлиники. А на УАЗе Андрей Бочаров ездил во время акции «Бессмертный полк» 9 мая. Губернатору настолько понравилось водить ретро-автомобиль, что он после окончания акции приехал на нем в здание администрации на проспекте Ленина, 9. Так что если медикам понадобится еще одна машина губернатора, он и сам сможет добираться до работы.

Если все служеьные машины придется отдать медикам, губернатор сам сможет ездить на работу. Фото: администрация области.

Ф – Фишера. Этой больнице в городе Волжском повезло, когда она попала в трехлетнюю программу развития Волжского. Только за 2019-2020 годы на ее ремонт и оснащение потратили больше миллиарда. Здесь появился центр амбулаторной онкопомощи, сосудистый центр, обновили четырехэтажное здание поликлиники и сделали современную женскую консультацию. Консультация так понравилась Андрею Бочарову, что он поручил по такому стандарту оснастить все остальные медицинские центры для будущих родителей. А в больнице Фишера изменения продолжатся – в этом году приступят к ремонту 7-этажного корпуса стационара и обновлению фасада.

Х – Храм. Многолетние споры о том, надо ли восстанавливать храм Александра Невского на площади Павших Борцов, при Бочарове закончились. Потому что началось его строительство. А сейчас завершается роспись собора. Уже в этом году Волгоград станет центром празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. В сентябре будет освящен возрожденный собор, который построили на добровольные пожертвования. Еще раньше завершилось благоустройство территории вокруг храма – волгоградцы уже гуляют в Александровском саду.

Александровский сад уже открыли, храм освятят в сентябре. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ц – Цум. И вокруг этого объекта, похоже, навсегда завершились споры, суды, скандалы. Сейчас здание принадлежит Музею изобразительных искусств имени Машкова. Такой подарок директор музея Варвара Озерина получила от губернатора на 8 марта в прошлом году. Как преобразится музей после переезда в здание ЦУМа, уже известно. По планам властей, в 2023 году ЦУМ станет местом для семейного досуга и отдыха, в нем откроются творческие мастерские, арт-кафе, выставки и мультимедийные экспозиции, концертный зал и туристическо-информационный центр. Здесь же расположатся фонды музея Машкова. А еще в Волгоград смогут привозить экспозиции из Эрмитажа и Русского музея.

Ч - Чистая вода. Жителям города сложно представить, но в нашей области чистая питьевая вода есть не у всех. Есть только надежда, что когда-то она будет. В этом году, к примеру, больше миллиарда рублей потратят, чтобы построить или обновить системы водоснабжения или водоотведения в Петров Вале, Ленинске, Серафимовиче, Новониколаевске, Верхнепогромном, Горном Балыклее, Краснослободске, Суровикино. Ещё в 155 населенных пунктах установят современные системы доочистки питьевой воды.

Ш – штаб. Еще чуть больше года назад мы и представить себе не могли, что будем каждый день ждать сообщения из какого-то штаба. Сегодня большинство жителей области в ежедневном режиме получают сводки оперштаба региона по коронавирусу. Узнают статистику заболевших, вылечившихся и умерших, последние новости об ограничительных мерах, о темпе вакцинации, о штрафах за нарушение режима. Рассказывать об этом волгоградцам – идея губернатора. Чтобы избежать фейков, домыслов, информационных вбросов и паники, он попросил проводить ежедневные брифинги и публиковать официальную информацию на всех возможных каналах.

Щ – Щербаков. Фамилия волгоградского скульптора Сергея Щербакова тоже часто звучала в новостях в последние годы. И волгоградцам очень понравились три его последних творения – трогательная скульптурная композиция «Детям, пережившим войну» в сквере у дома Павлова, девочка с аккордеоном в сквере Пахмутовой и скульптура художника Виктора Лосева на Центральной набережной. Фото с этими произведениями Щербакова есть в инстаграмах очень многих волгоградцев. У Андрея Бочарова тоже есть такие фото, только он не ведет инстаграм.

Еще одна скульптура Сергея Щербакова. Фото: администрация области.

Э – Экосовет. Раньше о том, чем занимается входящие в него люди, знали единицы. С прошлого года за заседаниями экосовета стали следить даже те, кто особо не интересовался экологией. Споры о том, что нам важнее, дубы или дорога, задели очень многих после того, как стало известно, что в Волго-Ахтубинской пойме для продолжения строительства мостового перехода через Волгу придется вырубить часть леса. Экосовет постоянно встречается с жителями, но компромисс пока не найден.

Ю - Юбилей Победы. 75-летие Великой Победы волгоградцы запомнят надолго. Впервые они не смогли подняться 9 мая на Мамаев Курган и возложить цветы к могилам солдат. Коронавирус рассадил всех по домам, а полиция оцепила все подступы к главной высоте России. Жителям города пришлось смотреть мероприятия по телевизору. А к домам ветеранов праздник привезли артисты – устроили концерты под окном. Большой концерт на Мамаевом кургане тоже был – в прямом эфире его транслировали на всю страну.

Чуть больше месяца остается до 76-й годовщины Великой Победы, и волгоградцы очень надеются, что в этом году почтить память погибших им не помешают никакие ограничения. Военные уже готовятся к параду 9 мая, но пройдет ли он со зрителями или нет, пока точно не известно.

Я – Явка. Волгоградцы уже гадают, что могут придумать власти для повышения явки на очередных выборах. Потому что они всегда что-то придумывают – то, что волнует и будоражит всех волгоградцев. Перевод времени мы уже проходили. Два раза. Третьего жители точно не выдержат.