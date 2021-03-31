Подмена органов, мошенничество, взятки: в Волгограде суд оглашает приговор по делу о мафии в морге

На скамье подсудимых три патологоанатома. Фото: ОПСВО

В Дзержинском районном суде Волгограда 31 марта оглашают приговор в отношении бывшего главного патологоанатома региона Вадима Колченко и его подчиненных Наталии Герасименко и Екатерины Черкасовой. Дело о «мафии в морге» длилось четыре года. Среди обвинений – подмена органов умершей роженицы Елены Мачкалян для сокрытия статистики материнской смертности, мошенничество и взятки.

Гособвинение просило 14 лет колонии и штраф для патологоанатома Вадима Колченко, и по 3 года в колонии-поселении для его подчиненных.

Напомним, в 2017 году волгоградец Арам Мачкалян потерял жену Елену и не родившегося сына. Истекающую кровью роженицу перебрасывали по больницам, так и не поставив диагноз. После, по данным следствия, патологоанатомы подменили образцы печени, чтобы в заключении о смерти указать «нужный» диагноз и скрыть случай материнской смертности.

Главную роль сыграл бывший начальник Волгоградского областного патологоанатомическое бюро Вадим Колченко, который дал соответствующее указание своим сотрудникам. Его обвиняют по пяти статьям. Помимо служебного подлога и превышения полномочий, он ответит за мошенничество с премиями и за два эпизода взятки от зарабатывавших на ритуальных услугах санитарах, которых покрывал. Наталию Герасименко и Екатерину Черкасову судят за служебный подлог и превышение должностных полномочий.

Представитель потерпевших также просила суд внести в приговор еще один пункт - лишить Колченко, Черкасову и Герасименко права работать врачом, а также оказывать любые другие медицинские услуги.

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