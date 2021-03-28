В Волгограде при сортировке мусора нашли тела двух младенцев

Женщина объяснила, почему не обратилась за медицинской помощью, когда у нее случились преждевременные роды. Фото: Евгения ГУСЕВА

25 марта 37-летняя жительница Волгограда родила двух недоношенных детей и выбросила их на мусорку, а спустя два дня работники одного из отделений управления отходами в Кировском районе города-героя при сортировке нашли тела младенцев в полиэтиленовом пакете. Сотрудники СУ СКР по Волгоградской области разбираются в обстоятельствах этой трагедии.

- Прибывшие на место следователи территориального подразделения совместно со следователями-криминалистами областного управления СКР провели осмотр места происшествия. Как установили судебно-медицинские эксперты, оба плода к моменту появления на свет были мертвы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского следкома.

По предварительной информации, в полиэтиленовом пакете вместе с телами недоношенных младенцев находился чек из магазина. Именно по нему удалось установить личность роженицы. Ею оказалась 37-летняя женщина. Она пояснила, что ничего не знала о своем положении.

- До последнего роженица сама не понимала, что беременна, списывая утомляемость и недомогания на избыточность веса, а когда разобралась в причине, решила к врачам не обращаться, - говорят следователи.

Когда начались преждевременные роды, волгоградка даже не успела вызвать врачей, поэтому все случилось дома. Поняв, что плоды мертвы, а по словам женщины они не подавали никаких признаков жизни, она решила их выбросить. После этого в больницу не обращалась. Предположительно, роженица получила сильный психологический стресс, поэтому не отдавала отчета своим действиям. В том числе, не обеспокоилась собственным здоровьем.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в региональном СУ СКР.

Отметим, что уголовное дело не завели.

- Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту обнаружения тел мертворожденных младенцев. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в областной прокуратуре.