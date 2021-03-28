У волгоградки случились преждевременные роды: тела мертворожденных детей нашли в пакете

Волгоградка положил тела мертвых плодов в пакет и выбросила. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградцев всколыхнула новость о страшной находке на улице Химзаводской в Кировском районе города-героя: очевидцы обнаружили двух мертвых младенцев. Как стало известно «КП-Волгоград» от личного источника, речь не о хладнокровном детоубийстве. По предварительной информации, у беременной волгоградки на ранних сроках случился выкидыш. Она не стала или не успела обратиться за помощью врачей, поэтому все происходило дома.

В итоге плоды оказались мертвы. Женщина избавилась от тел, завернув их в пакет и выбросив в мусорный контейнер. По одной из версий, случившаяся трагедия сказалась на ее психическом состоянии, что и стало причиной такого поступка.

Также известно, что личность матери установили по чеку, который остался в пакете. О возбуждении уголовного дела пока речи нет. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.