Обзор SKODA KODIAQ HOCKEY EDITION: главные преимущества

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Познакомившись с внедорожником ŠKODA KODIAQ, многие водители с опытом прекращают перебирать автомобильными брендами и уверенно покупают чешскую машину. А те, кому досталась специальная спортивная версия автомобиля, часто утверждают, что никакого выбора и не существовало — только HOCKEY EDITION!

Персональные фишки ŠKODA KODIAQ HOCKEY EDITION

Среднерамерные внедорожники ŠKODA KODIAQ впервые были представлены миру в 2016 году, а в уже в 2018-ом были адаптированы к условиям эксплуатации в России (пакет «зимних» опций) и запущены в серийное производство на автозаводе в Нижнем Новгороде в комплектациях Activeс, Ambition[2] и Style[3].

В том же году чехи, которые являются традиционными поклонниками хоккея и спонсируют Российскую федерацию хоккея, предложили для российского рынка специальную комплектацию HOCKEY EDITION. Она опирается на базовые комплектации внедорожника, однако имеет ряд особенностей, о которых следует знать, при выборе подходящей версии авто.

1. Динамические характеристики

ŠKODA KODIAQ был сконструирован на новой в то время мобильной платформе MQB[4], получил универсальный цельностальной компактный кузов (4697 х 1882 мм), солидную колесную базу (2790 мм) и большой дорожный просвет (180 мм), а также базовый передний привод с подключаемым полным (муфта), что обеспечило двухтонной машине отличную устойчивость, хорошую маневренность и «внедорожную» проходимость.

Для внедорожников чешского бренда предусмотрен широкий модельный ряд бензиновых и дизельных двигателей, однако HOCKEY EDITION – исключительно экстремальная зимняя версия машины, поэтому комплектуется только бензиновых 1.4-литовым TSI[5] (125 л.с.), работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП, который обеспечивает скорость до 220 км/час и разгоняет авто до «сотни» всего за 9 секунд.

- Турбированный 1.4TSI[5] с непосредственным впрыском — первая важная «фишка», обеспечивающая высокую динамику внедорожнику при малом объеме, любом состоянии дорожного покрытия и минимальном потреблении масла и топлива (5-6 л/100 км). Мотор с механической трансмиссией - легкий (103 кг), практически безотказный, быстро прогревается в холодную погоду, дает качественную горючую смесь и высокий КПД. Рабочий ресурс движка — не менее 250-400 тысяч километров.

2. Внешний дизайн

Автомобили KODIAQ HOCKEY EDITION не слишком отличаются по внешнему виду от базовой комплектации Ambition[2], но несут в себе небольшие и яркие акценты, выделяющие их в общем модельном ряду.

К характерным и уникальным особенностям экстерьера «Медведя на льду», как называют это спортивный зимний автопакет, можно отнести:

- рельефные колесные арки и выразительная хромированная решетка радиатора;

- семь вариантов окраски кузова «металлик»;

- характерные «хоккейные» логотипы на передни крыльях, порожках (они также есть в салоне на панели приборов, центральной консоли, обивке сидений, дверях).

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

- складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом и автоматическим затемнением;

- крышку багажника, открывающуюся из салона с помощью электропривода (кнопки на ключе, водительской двери, рулевой колонке);

- полностью фулл-светодиодную оптику с омывателями фар;

- передние «противотуманки» с подсветкой поворотов;

- эксклюзивные литые колесные диски.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

3. Электронные технологии и системы безопасности

Базовый комплект электронных помощников водителя и систем безопасности внедорожника KODIAQ HOCKEY EDITION соответствует пакету комплектации Ambition[2], однако имеет и дополнительные «вкусные» бонусы, которые очень полезны при эксплуатации ŠKODA в условиях российских дорог и жесткого климата (они присутствуют в премиальной комплектации Style[3]):

- круиз контроль с функцией ограничения скорости;

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

- контроль дистанции Front Assist[6];

- камера заднего вида с омывателем;

- парковочные датчики;

- датчики дождя/света;

- функция Auto Hold[7] (удержание авто на светофоре без педали тормоза);

- функция включения фар при открывании двери Light Assisst[8].

Из опций системы безопасности в HOCKEY EDITION добавлены передние защитные шторки и индикатор непристегнутого ремня для всех пассажиров. Приятным бонусом также является бесключевой доступ в салон KESSY[9], который одновременно может с ключа или кнопки центрального замка запускать двигатель авто (опция для комплектации Style[3]).

Особенности дизайна салона

Дизайн салона ŠKODA KODIAQ после ряда доработок сегодня приобрел большую оргономичность, рациональность и комфорт. Комплектация HOCKEY EDITION имеет ряд специальных особенностей, которых нет в комплектации Ambition[2]:

- мягкую подсветку салона (10 цветовых решений на выбор);

- практичную комбинированную обивку сидений (ткань-кожа с тисненым логотипом);

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

- передние сиденья с поясничными опорами и подогревом (индивидуальные кнопки включения);

- три ящика-бардачка для вещей (один — персональный водительский);

- центральный передний подлокотник.

В салоне добавлена кнопка бесключевого пуска двигателя на рулевой колонке, кнопка стояночного тормоза на передней консоли и кнопки управления электроприводом внешних зеркал заднего обзора.

Как видите, специальный зимне-спортивный пакет опций HOCKEY EDITION в ŠKODA KODIAQ – полезное и практичное решение для российских климатических и технических условий эксплуатации чешского внедорожника. Автомобиль в этой версии стоит не дороже Ambition, но укомплектован обновлениями и возможностями, характерными для премиальных комплектаций, что приятно и важно в зимнее время.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Записаться на тест-драйв нового ŠKODA KODIAQ можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55 или на сайте.

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[1] Active - (англ.) вид комплектации автомобиля, транслитерация Эктив.

[2]Ambition - (англ.) вид комплектации автомобиля, транслитерация Амбишн.

[3] Style - (англ.) вид комплектации автомобиля, транслитерация Стайл.

[4] MQB - (англ. Modularer Querbaukasten, сокращенно MQB, транслитерация ЭмКьюБи), модульная поперечная матрица.

[5] TSI - (англ.) серия турбированных двигателей компании Volkswagen, транслитерация ТиЭсАЙ.

[6] Front Assist- (англ.) контролёр дистанции автомобиля, транслитерация Фронт Ассист.

[7] Auto Hold - (англ.) функция удержание авто на светофоре без педали тормоза, транслитерация Авто Холд.

[8] Light Assisst- (англ.) функция включения фар при открывании двери, транслитерация Лайгхт Ассист.

[9] KESSY - (англ.) система бесключевого доступа автомобиля, транслитерация КЕССИ.

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