Матч первого круга между "Ротором" и "Уралом" завершился со счетом 0:0. Фото: СК "Ротор".

В 22-м туре Российской премьер-лиги «Урал» из Екатеринбурга 13 марта на своем поле примет волгоградский «Ротор». Встреча начнется в 12.00 по московскому времени. Команды занимают места в нижней части турнирной таблицы. Хотя после возобновлении РПЛ после зимней паузы еще не потрепли поражений. Зато уральцы проиграли в матче 1/16 финала Кубка страны «Уфе». Предстоящие соперники – турнирные соседи. Но разница очков пока ощутима. «Урал» и «Ротор» не проигрывают на протяжении четырех матчей кряду. Правда, екатеринбуржцы все из них свели к ничейным результатам. Они вообще в текущем сезоне РПЛ самые миролюбивые. Прервется ли чья-то беспроигрышная серия? «КП» дает прогноз на матч 22 тура чемпионата РПЛ Урал - Ротор.

Вторую часть сезона команды начали с набора разного количества очков. «Урал» в 20-м и 21-м турах сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и «Уфой» (0:0). У «Ротора» рестарт состоялся с волевой победы над «Тамбовом» (3:1). А неделю назад сине-голубые поделили очки с «Химками» (0:0): команды не нанесли ни одного удара в створ ворот на двоих.

Из-за дисквалификаций своим коллективам в субботу не смогут помочь по одному защитнику. У оранжево-черных перебрал желтых карточек Владимир Рыков, у сине-голубых - Седрик Гогуа.

«Урал» перед игрой 22-го тура занимает 12-е место, имея в активе 23 очка. Коллектив Юрия Матвеева одержал 4 победы, проиграл в шести матчах и 11 раз свел встречи к ничейным результатам. Чаще екатеринбуржцев вничью в текущем сезоне никто не играет. Статистика забитых и пропущенных мячей - 18-25. На «Екатеринбург Арене» оранжево-черные в РПЛ-2020/2021 побеждали трижды. «Ротор» располагается строчкой ниже, чем «Урал» - на 13-м месте. У волгоградцев 18 очков. Команда выиграла в четырех дуэлях, 6 раз поделила со своими соперниками очки и уступила в 11 матчах. В предыдущих играх сине-голубые забили 12 мячей, а пропустили 31.

«Ротор» и «Урал» во всех турнирах ранее встречались уже 16 раз. Чаще побеждали екатеринбуржцы, у них 6 успешных матчей. Сине-голубые выигрывали в четырех дуэлях. Еще 6 завершались вничью. Разница забитых мячей 29-20 в пользу уральцев. Бывало, что команды устраивали избиение друг на другом. «Урал» громил сине-голубых со счетами 5:0 в 1995 году и дважды 4:0 в 2010-м и 2012-м. «Ротор» может похвастаться победой со счетом 3:0 в 1993 году. Матч первого круга на «Волгоград Арене» завершился со счетом 0:0.

У букмекеров фаворитом предстоящей встречи считается «Урал». На его победу коэффициент составляет 2,16. Успех «Ротора» оценивается котировками 3,65. На ничью коэффициент 3,3.

Обе команды выступают неравно. Болельщиков не совсем радует их игра. Хотя команды имеют беспроигрышные матчу. Но побеждать нужно чаще и каждому: «Уралу», чтобы не опустится в зону переходных матчей, а «Ротору», чтобы выбраться из нее. За оранжево-черных могут сыграть родные стены «Екатеринбург Арены». Но на зимнем поле, а в столице Урала стоят сильные морозы, будет сложно кому-то показать изящный футбол. Поэтому вряд ли стоит ожидать большого числа забитых мячей. Прогноз «КП» на матч Урал – Ротор – ничья со счетом 0:0.