Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 марта: заболеваемость снижается, госпитали возвращаются к доковидной работе

За последние сутки в Волгоградской области 177 человек заболели коронавирусом, 7 пациентов умерли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области, как и по всей стране, продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. 2 марта в регионе выявили 177 случаев COVID-19. Такие цифры в последний раз были в первой половине октября. Всего за время пандемии вирус подхватили 49 735 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф. В России за последние сутки подтвердился ковид у 10 565 человек в 84 регионах. С марта прошлого года в стране заболели более 4,2 миллиона человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 марта 2021 года.

Статистика сайта стопкоронавирус.рф

К сожалению, продолжаются смерти от осложнений COVID-19. В Волгоградской области 2 марта подтвердились 7 летальных исходов. Всего жертвами ковида, по официальным данным, стали 787 волгоградцев.

За последние сутки выписка в Волгоградской области превысила число новых случаев ковида. Завершил лечение в стационарах или на дому 181 пациент. За все время пандемии справились с болезнью 47 572 жителя региона. На утром 2 марта в инфекционных госпиталях области находятся 2 420 человек. Среди них 2 398 взрослых и 22 ребенка. Коронавирус подтвердился у 1 376 пациентов.

Коронавирус в Волгоградской области. Статистика сайта стопкоронавирус.рф.

В Волгоградской области снижаются уровни заболеваемости коронавирусом и госпитализации. В регионе ковидные госпитали продолжают возвращать в обычный режим работы. Число инфекционных коек в стационарах уже сократилось в 2 раза. В ближайшее время их станет еще меньше. Об этом накануне на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров. Он также поставил задачу облздраву активизировать массовую вакцинацию жителей от COVID-19.