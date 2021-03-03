«Мне до сих пор глубоко стыдно»: суд по делу о подмене органов умершей роженицы в Волгограде подошел к финалу

Елене Мачкалян было всего 27 лет. Фото из семейного архива

Уже пятый год потерявший жену и не родившегося сына волгоградец Арам Мачкалян добивается наказания для врачей и патологоанатомов. Он считает, что медики виновны в смерти его супруги, а на вскрытии специально подменили органы, чтобы скрыть факт материнской и младенческой смертности. В судах Волгограда и Волжского сейчас слушаются два уголовных дела. Процесс по делу бывшего главного патологоанатома региона Вадима Колченко и двух его подчиненных в Дзержинском районном суде вышел на финальную стадию. 4 марта состоится очередное заседание, возможно, оно станет последним.

Напомним, Арам и Елена Мачкалян ждали второго ребенка. Беременность протекала почти идеально. В январе 2017 года женщина на 30-й неделе беременности почувствовала себя плохо и обратилась к врачу. С подозрением на грипп ее отправили в Волжский. Несколько дней беременную с температурой, истекающую кровью, перевозили из одной больницы в другую. Сначала умер малыш, а 26 января скончалась и Елена Мачкалян. В графе причина смерти указали «аутоиммунный гепатит».

Потом оказалось, что на вскрытии образцы печени роженицы заменили на биоматериал, принадлежащий мужчине. В деле о подмене органов в волгоградском морге были и другие эпизоды. Выяснилось, что санитары также имели незаконный заработок. Возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям. Дело о врачебной ошибке выделили в отдельное производство, его рассматривают в Волжском.

С тех пор Арам Мачкалян пытается добиться правды во всех инстанциях. Ему пришлось пройти через эксгумацию тела жены. Попал он и на прием к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Елена и Арам Мачкалян ждали второго ребенка, сына. Фото из семейного архива

«ЕЩЕ ПРИ ЖИЗНИ ЕЛЕНЫ МАЧКАЛЯН МНЕ ПОЗВОНИЛИ»

Дело о подмене органов в морге в Дзержинском суде Волгограда рассматривают больше года. На последнем заседании обвинитель зачитал показания бывшего главного патологоанатома Волгоградской области Вадима Колченко. Во время следствия он признал свою вину.

- Еще при жизни Елены Мачкалян, примерно за 10 дней до смерти, мне позвонили из комитета здравоохранения. Сообщили, что в Волжском перинатальном центре находится пациентка в крайне тяжелом состоянии, которая, вероятно, погибнет, - признание в махинациях Колченко начал с этих слов.

Подсудимый отметил, что младенческая и материнская смертность в нашей стране на особом счету. Каждый факт - повод для разбирательств на самом высоком уровне. По словам патологоанатома, он пообещал начальству принять в этом деле действенное участие.

- Так функционирует система здравоохранения. Если бы я не проявлял лояльности, я мог бы потерять свою работу, - заявил следователю бывший главный патологоанатом региона.

«ДОПУСТИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ОШИБКУ»

В «женских» вопросах Вадим Колченко разбирался хорошо, так как раньше работал акушером-гинекологом.

- Я пришел к выводу, что все катастрофические состояния, которые могли бы привести к смерти Мачкалян, с ней произошли еще до перевода в Волгоград. В областной больнице, насколько это было возможно, поддерживали в ней жизнь, но ее смерть была вопросом времени, - зачитала показания прокурор.

Согласно показаниям Колченко, он согласился поставить роженице диагноз «аутоиммунный гепатит», который может быть назван самостоятельным и не связанным с материнской смертностью.

26 января 2017 года Елена Мачкалян скончалась. Как следует из протокола, патологоанатом об этом узнал от главврача больницы. Его попросили, чтобы на вскрытии присутствовали максимальное количество врачей. Сам он сначала планировал лишь контролировать процесс, но потом передумал.

Елена потеряла около четырех литров крови. Фото из семейного архива

- У меня сложилось личное субъективное мнение, что сотрудники перинатального центра допустили грубую стратегическую ошибку в лечении Мачкалян, а именно провели ей операцию по удалению мертвого плода путем кесарева сечения, - сообщил следователю Колченко.

Но в протоколе главный патологоанатом этого не указал. На вопрос следователя почему, Колченко ответил:

- Оценка действий врачей не входит в компетенцию врача-патологоанатома, для этого существуют судебно-медицинские экспертизы… Если от диагноза материнской смерти есть возможность уйти - от него уходят.

Далее главный патологоанатом объяснил, что его подчиненные Наталия Герасименко и Екатерина Черкасова сами подменили образцы тканей, чтобы они соответствовали диагнозу: «Лично я никаких подмен не совершал. Больше мне добавить нечего». Женщины тоже на скамье подсудимых.

«Я НАХОДИЛСЯ ПОД СТРАХОМ»

После того, как прокурор закончила озвучивать показания, Вадим Колченко заявил, что все это было сказано при плохом самочувствии, под давлением следователя и без присутствия адвоката. От своих слов он отказался:

- Мне до сих пор глубоко стыдно за проявленную душевную слабость, что я тогда поддался на давление. Я эти показания не поддерживаю, они являются надуманными, - пояснил он суду. - Я находился под страхом, что сейчас снова отправлюсь в места заключения. Из того, что сейчас зачитано, лишь часть соответствует действительности.

- Вы утверждаете, что все подробности – это позиция следствия? – уточнила судья.

- Я рассказывал лишь о некоторых обстоятельствах…

- Да, я говорил, но сейчас не поддерживаю…

Вадим Колченко заявил, что следователь оказывал на него давление - постоянно заглядывал в черный блокнот. Выписавшись из больницы, отправляться в СИЗО он не хотел, поэтому наговорил всякого.

В облздраве комментировать показания Вадима Колченко отказались. Медики уже озвучили свою позицию в «Комсомолке», и с тех пор она не изменилась.

Потерявший жену и ребенка Арам Мачкалян не теряет надежды на правосудие. Следующее судебное заседание назначено на 4 марта.

- Должны уже прения сторон начаться, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» Арам Мачкалян. - Если никаких сюрпризов не будет, должны назвать дату приговора.

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