Фонтаны, клены, катальпы: проект благоустройства площади Павших Борцов прошел экспертизу

На месте старых трибун поставят новые. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Специалисты одобрили проект благоустройства площади Павших борцов в Волгограде. Акт государственной историко-культурной экспертизы подписал эксперт Виктор Тихонов. Согласно его заключению, появление на главной городской площади фонтана, двух ларьков и тротуарной плитки вместо асфальта не нарушит сохранность объектов культурного наследия, расположенных в границах улиц Мира, Гоголя, Володарского и площади. «КП-Волгоград» рассказывает, какие изменения ждут площадь в ближайшее время.

Проект благоустройства площади Павших Борцов в 2020 году разработало АО «Приволжтрансстрой». Речь идет об участке площадью 2,7 гектара от собора Александра Невского до Главпочтамта, гостиниц «Интурист» и «Волгоград», а также НЭТа. Эти здания, как и весь комплекс застройки улицы Мира, и расположенные здесь памятные места являются памятниками истории и архитектуры. Между ними в основном асфальт, лишь у гостиницы «Волгоград» и Главпочтамта имеются деревья. В итоге городской плац пол