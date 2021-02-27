Волгоградский НЭТ отреставрируют за 119 миллионов рублей

НЭТ обновят снаружи к концу года. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На сайте госзакупок появился электронный аукцион на ремонт и реставрацию одной из визитных карточек Волгограда – здания НЭТа на улице Мира. Новый экспериментальный театр будут ремонтировать в несколько этапов. На первый этап из областного бюджета потратят более 119 миллионов рублей. У подрядчика должна быть лицензия на реставрационные работы, ведь речь идет о памятнике истории и архитектуры. Здание построили в 1915 году и восстановили после войны в 1952-м.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, определят реставратора НЭТа 31 марта 2021 года. За 7.5 месяцев он должен будет провести ремонтно-реставрационные работы здания. А также вымостить плиткой тротуары, установить лавочки и урны, высадить деревья и кустарники, организовать отвод дождевой воды и освещение. Из зелени у НЭТа появятся ель голубая колючая, клен серебристый, из кустарников – барбарис и можжевельник казацкий.

- Данные мероприятия не влияют на функциональное назначение НЭТа, - отмечается в техническом задании. - Внутренние объемно-пространственные решения на данном этапе проектирования не затрагиваются.

На первом этапе проект предусматривает восстановление первоначального облика фасадов (какими их видели в 80-е годы) и демонтаж информационных конструкций на отмостке. Также с фасада уберут все современные «прыщи» - сплит-системы перенесут на дворовую террасу, снимут решетки, прожекторы, антенны, козырьки и так далее. После сделают архитектурное освещение здания, отремонтируют крыльцо и террасы, фундамент, цоколь и отмостку, установят новую систему кондиционирования и афиши. На втором этапе приспособят здание для маломобильных групп. Для артистов в боковом кармане сцены сделают входной тамбур с тепловой завесой.

На фасад вернут утраченные декоративные элементы, обновят бра и мемориальные доски. Отреставрируют знаменитые скульптуры на крыше и львов на крыльце паркового фасада. Предусмотрят для них и защиту от птиц в виде противоприсадочных шипов. Также в театре заменят все окна - на деревянные со стеклопакетами, и обновят двери с воссозданием исторического заполнения. На крыше заменят кровлю в местах протечек, обновят ворота на входе в парк и отреставрируют ограждение. Работы стартуют в апреле.

Напомним, после войны здание было частичного разрушено. Тогда к главному фасаду пристроили восьмиколонный портик, изменили боковой и дворовой фасады. Затем в 1988 году отреставрировали входные двери и крыльцо. В 1994-м в здании был ремонт, красили фасады. В 2006 году реставрировали скульптуры на крыше. Но сейчас они находятся в плачевном состоянии.