Что произошло после матча Тамбов - Ротор

«Тамбов» и «Ротор» матчем 20-го тура возобновили сезон РПЛ. На поле «Мордовия Арены» волевую победу со счетом 3:1 одержал волгоградский коллектив. Но после первого тайма впереди были тамбовчане. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Тамбов – Ротор 26 февраля.«Тамбов» точно не вышел на матч с чувством, что он аутсайдер. Команда хотела набрать 3 очка. Тогда бы она обошла в таблице «Ротор». Все-таки встречались турнирные соседи. И к перерыву хозяева поля были в роли лидера. Но сил на всю игру не хватило, отметил главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин.- Первый тайм мне понравился и по содержанию, и по счету. Но мы понимаем, что 90 минут командам премьер-лиги нам противостоять тяжело. Это все объяснимо. Но все равно ребята расстроились, мы расстроились. Это хорошо. Значит, думают, хотят, горят. По самоотдаче особых претензий ни к кому нет. А если сравнить с матчем с «Локомотивом», то по содержанию игры в первом тайме какой-то шажочек вперед мы сделали.Рулевой «Тамбова» рассказал, что некоторые футболисты буквально оставили все силы на поле.- Во втором тайме подустали. Центральные полузащитники устали, которые должны начинать очень много атак в той схеме, которую мы используем. Центральные защитники и вингеры, честно говоря, еле доползли до раздевалки.Состав тамбовчан только формируется. Предсезонка и так получилась скомканной. А еще не все футболисты даже успели присоединится к коллективу. Поэтому тренерский штаб продолжает искать оптимальные сочетания.- Ребята, которые к нам пришли, играют за небольшие деньги. У нас есть обязательства перед ними, что они получат игровую практику, - подчеркнул Сергей Первушин.Несмотря на различные проблемы, турнирное положение у «Тамбова» не критичное. Соперники рядом. Поэтому дарить очки команда никому не собирается.- Поражение расстраивает очень сильно. Потому что ребят мы подбирали, которые мотивированы и хотят доказать. Сегодня очень хорошая была атмосфера в раздевалке перед игрой и в перерыве. Но выше головы не прыгнешь, - добавил Сергей Первушин.Расстроились и тамбовские болельщики, которые не скрывали эмоции в группах клуба в социальных сетях.- А так хорошо все начиналось...- Позорище.- Ждет такая же участь, как и ФК «Мордовия».- А что вы хотите от команды, которая провела вместе 3 тренировки?В лагере волгоградских болельщиков после победы были разные впечатления от игры сине-голубых.- Валидол - спонсор трансляции. Не играйте больше так, как играли в первом тайме.- Игра ни о чем. Два гола нам подарили. С другими командами с такой игрой нам ничего не светит.- Наш «Ротор», спасибо!!! Любим тебя!- Ребята, большое вам спасибо за эмоции! Только вперед!Но вернемся к мнению участников матча. Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после матча разобрал, почему у его подопечных не все получалось в первом тайме. Оказывается, игроков захлестнула самоуверенность.- Начали вроде активно. И создали опасный момент. И потом было несколько неплохих передач с фланга, которые мы не смогли замкнуть. После этого, кажется, команда успокоилась. Думали, будто так легко будут даваться и подходы к штрафной, и создание моментов. Начали торопиться и не контролировать мяч. Минуты с 20-й «Тамбов» больше владел мячом. Мы к этому были не готовы. Плюс выпали несколько человек в плане структуры игры. Но в перерыве сделали поправки. Плюс те ребята, которые вышли во втором тайме, усилили игру в атаке и реализовали моменты.Также и Александр Хацкевич отметил, что «Тамбов» весь матч на одном уровне пока не готов играть.- Понятно, что «Тамбов» на сегодняшний день функционально не готов. Это сказалось во втором тайме.Но при этом соперник кое-чем удивил тренеров волгоградцев.- «Тамбов» удивил тем, что ребята стараются играть в футбол. Понятно, что больше они действовали вторым номером. Но даже когда играли и первым номером, у них мяч держался. Пока у них были силы, они оказывали давление на нас. Но второй тайм был полностью под нашим контролем.После матча главного тренера «Ротора» не могли не спросить про основного защитника в весенней части сезона Седрика Гогуа. Сегодня ивуариец не вышел на поле. И на это есть веские причины.- Тяжело подготовить футболиста за 10 дней. Он провел последнюю игру 16 декабря. 16 февраля он приступил к тренировкам. 2 месяца практически ничего не делал. Плюс перенес ковид. Так что только через тренировки и дополнительную работу, и когда мы будем видеть, что он готов, Гогуа будет выходить в основном составе.