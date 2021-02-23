Александр Хацкевич о «Роторе»: «Есть выбор, конкуренция появилась практически на каждой позиции»

Александр Хацкевич считает, что у него появился выбор. Фото: СК "Ротор"

«Задача у нас одна – закрепиться в Премьер-Лиге», - говорит перед стартом 20-го тура РПЛ главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич. Наставник сине-голубых рассказал, в каком состоянии находится команда после сборов в Турции, и какие футболисты не смогут играть с «Тамбовом».

- Третий сбор у нас больше был игровой. Мы посмотрели ребят уже в разных сочетаниях, для нас любая игра более информативна, чем тренировка, - отметил Хацкевич.

По мнению тренера, футболисты, которые тренировались от начала до конца, сейчас в лучшем состоянии, чем остальные. Что же до результата, то поражение – это тоже информация и на счет товарищеских матчей не стоит обращать внимание.

- Есть выбор и конкуренция появилась практически на каждой позиции - это радует, - считает наставник волгоградской команды.

Однако в клубе хватает кадровых проблем. Не смогут помочь «Ротору» в матче с «Тамбовом» защитник Юрий Логвиненко и бразильский бомбардир Джовино Фламарион, который проходит реабилитацию в Москве и присоединится к сине-голубым позже.

- Все остальные ребята здоровы, - рассказал Александр Хацкевич.

После обидного поражения «Кайрату» 24 февраля «Ротор» ненадолго прилетит из Турции в Волгоград, футболисты сдадут тест на коронавирус и сразу же отправятся в Саранск. Матч с испытывающим большие финансовые трудности «Тамбовом» начнется 26 февраля в 19.00. Встреча пройдет без зрителей.

- Волнение, конечно, присутствует, - признается наставник. – Это уже соревновательный период и на первое место, особенно в первых играх, будет выходить функциональное состояние, в котором мы к нему подходим.