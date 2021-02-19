В Волгоградской области на сегодня прибавился 201 заболевший коронавирусом. По уровню ежедневного прироста регион вышел на значения конца октября 2020 года, но все еще сохраняет 14-е место в стране по этому показателю и 15-е – по общему числу заразившихся с начала пандемии. Уже 47 тысяч 585 волгоградцев узнали что такое COVID-19 на собственном опыте. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 февраля 2021 года.По данным сайта стопкоронавирусюрф на сегодня в Волгоградской области подтвердили смерть еще 5 пациентов, у которых главной причиной летальных исходов стал именно коронавирус. Убила инфекция уже 718 волгоградцев. Это не считая тех, у кого ковид признали не основной причиной смерти.Ковидных госпиталей в регионе все меньше, все меньше и пациентов, которые нуждаются в госпитализации. На сегодня их около 2,7 тысячи человек. Закрыли больничный за минувшие сутки еще 198 волгоградцев. Всего же одолели коронавирус почти 45,5 тысячи жителей региона.В Волгоградской области продолжается вакцинация от ковида, а власти в ближайшие дни могут снять некоторые карантинные ограничения. Этот вопрос рассмотрят на ближайшем заседании оперативного штаба.