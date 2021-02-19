От 41 до 68 лет: в Волгоградской области подтвердили еще 5 смертей от коронавируса

Фото администрации ВО.

Еще пятерых жителей Волгоградской области сегодня, 19 февраля 2021 года, внести в смертельный список коронавируса. В оперштабе подтвердили – все они сокнчались именно от последствия COVID-19. Итого, в летальном перечне уже 718 волгоградцев. Сегодня в этот список попали не такие уж пожилые жители региона: самому младшему был всего 41 год, самой старшей – 68 лет.

41-летний мужчина – житель Волгограда обратился в поликлинику едва почувствовал первые признаки заболевания. После осмотра терапевт тут же отправила его в больницу. Мужчину положили в 15-ю, там он и умер. В оперштабе говорят, у него были хронические вирусные заболевания.

Не смогли вылечить и 51-летнюю жительницу Волгограда, хотя она тоже сразу пошла в поликлинику. Как и 63-летняя женщина из Камышина и ее землячка из Камышинского района – 68 лет.

А вот 64-летний мужчина из Котовского района мог бы одолеть ковид, если бы обратился за медпомощью вовремя, но он пытался лечиться самостоятельно и упустил время.

- У него имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы, - уточняют в оперштабе.