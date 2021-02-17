Было - стало: как за пять лет изменилась стоимость коммуналки в Волгограде

Коммуналка стала обходиться минимум на 40% дороже. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В начале 2021 года жители Волгограда получили квитанции за ЖКХ с астрономическими суммами за отопление. Сначала резкий рост платы за коммуналку объяснили холодным декабрем, потом перетопом из-за ошибок управляющих компаний в январе. Такая история повторяется практически каждую зиму, и это не считая ежегодного роста тарифов. «КП-Волгоград» решила подсчитать, как за пять лет изменилась стоимость коммунальных услуг и насколько выросли суммы в квитанциях с февраля 2016 по февраль 2021 года.

УСЛОВИЯ ПОДСЧЕТА

Стоимость коммунальных услуг мы подсчитаем для семьи из трех человек, которые живут в двухкомнатной квартире площадью чуть больше 47 квадратных метров. Отопление – централизованное, есть горячая вода, плита - газовая. На электричество, горячую и холодную воду в квартире установлены счетчики, расход - экономный. На отопление, воду, электричество имеются общедомовые приборы учета. Итак, вот что у нас получилось.

ХОЛОДНАЯ ВОДА

На первом месте по росту тарифов среди коммунальных услуг оказалась холодная вода. Тариф на холодную воду в Волгограде за последние пять лет вырос на 36,6%. В феврале 2016 года за кубометр холодной воды волгоградцы платили по 17,83 рубля, сейчас – по 24,36 рубля за кубометр.

Семья из трех человек при экономном пользовании тратит в среднем 7 кубометров воды в месяц. Итого на холодное водоснабжение сейчас уходит 170,52 рубля или на 45,71 рубля больше.

ГОРЯЧАЯ ВОДА

На втором месте по подорожанию для волгоградцев оказалась вода горячая. За пять лет тариф на горячую воду в Волгограде увеличился на 34,5% или на 35,33 рубля на кубометр.

В феврале 2021 года семья заплатит «Концессии теплоснабжения» по 137,62 рубля за каждый из 4 кубов горячей воды. В результате за пятилетку расходы семейного бюджета на горяченькую стали больше на 141,32 рубля в месяц.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Канализация среди коммунальных услуг в Волгограде оказалась на почетном третьем месте по росту тарифа. Водоотведение за пять лет подорожало на 3.64 рубля за кубометр или на 30%. Обитателям нашей «двушки» эта услуга стала обходиться на 40,04 рубля в месяц дороже.

ОТОПЛЕНИЕ

Следующим в списке – отопление. Хотя за пять лет тариф вырос меньше, чем на воду, прибавка весомая – плюс 414,58 рубля за гигакалорию тепла или рост на 26,3%.

В январе 2021 года семья в двухкомнатной квартире заплатила за отопление 1712 рублей – это на 356 рублей больше, чем стоили в 2016 году 0,86 гигакалории тепла. Однако январь 2016 года в Волгограде был самым холодным за последние десять лет. Тогда средняя температура составила -8,17 градуса. Только топили тогда поменьше. Так что на деле разница вышла еще больше.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Пять лет назад киловатт-час электроэнергии обходился волгоградцам в 3,70 рубля. В феврале 2021-го жители региона в многоквартирных домах без электроплит платят за электроэнергию по 4.51 рубля за кВт. Прибавка составила 81 копейку с киловатт-часа или на 21,9% больше.

В среднем семья в «двушке» при наличии различной бытовой техники, телевизоров и компьютеров в месяц тратит около 250 киловатт-час. Значит, в сумме свет в доме стал обходиться дороже на 202,5 рубля.

ГАЗ

Что касается газа, то используют его в домах с отоплением и горячей водой только на газовые плиты. За последние пять лет «голубое топливо» подорожало на 829 рублей за тысячу кубометров или ровно на 10%. В феврале 2016 года семья из троих человек заплатит по нормативу более 314 рублей или на 28,6 рубля больше.

ВЫВОЗ МУСОРА

С 2019 года в платежке появилась новая коммунальная услуга – обращение с ТКО. Плату за вывоз мусора вычли из строки «содержание жилого помещения». И расчет стали вести исходя из количества человек, а не квадратных метров. Владельцы квартир большой площади проиграли немного. Проживающие в типовых квартирах большие семьи стали платить гораздо больше.

Так, конкретная семья из трех человек в «двушке» сэкономила на «содержании» 90 рублей в месяц. А плата за обращение с ТКО забрала из семейного бюджета 344,76 рубля или на 254 рубля больше ежемесячно. Правда, за два года тариф дважды снижали, в итоге за январь 2021 года та же семья заплатила за мусор 302,66 рубля – на 42,1 рубля меньше.

СОДЕРЖАНИЕ, КАПРЕМОНТ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ

В квитанциях помимо коммунальных услуг есть такая строка, как «Содержание жилого помещения». Где-то эта позиция растет каждый год, где-то плата не менялась пять лет. Ее мы учитывать не будем, ведь в каждом доме свой тариф. Не будем брать в расчет и домофон – сумма незначительная и повышение тоже.

С 2017 года волгоградцам снизили нормативы по воде и электроэнергии на ОДН. До этого плата за свет и чистоту в подъезде в некоторых домах могла обходиться едва ли не дороже, чем внутриквартирные траты, но аппетиты коммунальщиков ограничили. Жители типовой «двушки» за пять лет стали платить на 28 рублей больше, расходы на ОДН в 2021 году им обходятся чуть более 106 рублей.

Взнос на капитальный ремонт тоже весомая статья расходов на квартиру, хотя и не коммунальная. В 2016 году за квадратный метр жители Волгоградской области платили по 5,90 рубля, в 2021-м – 7,01 рубля. Сумма выросла на 1 рубль 11 копеек за «квадрат» или на 18,8%. А хозяева «двушки» стали платить на 52,5 рубля больше – по 331,57 рубля ежемесячно.

ИТОГО: НА 40% ДОРОЖЕ

В итоге получается, что расходы на квартиру средней семьи из обычной «двушки» за пять лет с 2016 по 2021 год выросли на 1107 рублей. Не считая содремжила, домофона и прочих благ цивилизации, из семейного бюджета на коммуналку и капремонт уходит 3825 рублей в месяц и это при экономии и наличии счетчиков. Подорожали услуги ЖКХ за пятилетку минимум на 40,7%. А с 1 июля 2021 года тарифы вновь вырастут.

СПРАВКА «КП»

Как росли тарифы на коммунальные услуги в Волгограде

Официальный предельный рост по годам:

2016 – 6,6%

2017 – 9,8%

2018 – 4%

2019 – 1,7%+2,4%

2020 – 5%

2021 – 4,75%