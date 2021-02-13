Платежки с космическими суммами за отопление в декабре получили жители множества домов в Волгограде. Теперь власти разъясняют жильцам, почему им начислили еще большую плату за отопление в более теплом январе 2021 года. Накануне встреча прошла в Ворошиловском районе. 12 февраля проверявшая обоснованность изменений в платежных документах комиссия зачитывала отчет в Дзержинском.Проверку правильности начислений, документов УК и состояния внутридомовых тепловых узлов затеяли во всех 111 домах, о которых писала «КП-Волгоград». Как пояснили корреспонденту в «Концессиях», в списке этом только те дома, где плата за отопление в январе превысила декабрьские значения на 15% и больше. В Дзержинском районе таких домов 12. Серьезные нарушения нашли в пяти из них. Теперь по каждому дому свою проверку в течение двух недель проведет Жилищная инспекция.РАЗБОР «ПОЛЕТОВ»Актовый зал администрации района полон. В президиуме - депутат облдумы Валентина Гречина и замглавы Волгограда Олег Тетерятник. Зачитывает отчет руководитель департамента ЖКХ и ТЭК Роман Козлов. Половину зала занимают жильцы, председателей советов домов среди них единицы – не все смогли бросить работу и прийти на встречу среди дня. На второй половине - представители Жилинспекции Волгограда, районной администрации, «Концессий», «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», управляющих компаний, общественники и депутаты. Данные по каждому дому зачитывают отдельно.Как оказалось, в доме на Землячки, 27, с 28 декабря увеличили подачу тепла, потому что люди жаловались – мерзнут. Жильцы признают: в квартирах стало теплее. Но платить за отопление им придется больше. Хотя и тут не без проблем.- Когда на улице тепло, то и дома у нас жара. Когда на улице холодно, мы замерзаем, - жалуются жильцы верхних этажей. – И еще у нас крыша течет, в подъезде протекают швы, прямо возле счетчиков.Представители жилинспекции тут же приняли жалобу и вскоре нагрянут с проверкой.А вот жители дома №31 на улице Землячки в декабре за 29 дней оплатили 159 гигакалорий тепла, в январе за 31 день – 193 гигакалории. Как ни крути, разницу в 34 гКал или более 21% двумя лишними днями учетного периода не объяснить.- Специалисты нашли поломку автоматики в теплообменнике и зафиксировали повышенную температуру в обратке. Поэтому все материалы комиссия передала в Жилинспекцию Волгограда для проверки, - рассказал Роман Козлов. - Результаты будут известны через две недели.Похожая история на улице Либкнехта, 13.На улице Гнесиных, 60, теплосчетчик ввели в эксплуатацию уже после начала отопительного сезона. Так что сначала начисляли по среднему, потом делали корректировку. А с 10 декабря после жалоб жильцов на холод еще и топить стали сильнее. В итоге потребление тепла выросло почти в полтора раза: с 74 гКал в декабре до 103 гКал в январе.- В октябре у нас не работал прибор учета, мы заплатили за две недели отопления 2 тысячи рублей. В январе заплатили еще больше - 3 тысячи. И это правильно? – возмущается жительница дома Галина Николаевна. – Получается, мы сами виноваты, что у нас счетчик не работал?- Я тоже хочу понять, почему у нас в октябре регулярно не работают приборы учета, и жильцы платят больше по среднему, - обращается к управляющей компании Валентина Гречина.- По окончанию отопительного сезона все работало в штатном режиме, - разводит руками представитель УК. – При пуске тепла выявили неисправность расходомера. Мы его сразу сняли.- А нам-то от этого что? – вопрошают жильцы. Но ответа нет, и перерасчета не будет. Ведь формально все правильно.Дом на проспекте Жукова, 105. Здесь комиссия обнаружила сорванную пломбу в тепловом пункте, а тепла в январе в дом зашло на 20 процентов больше.- Поэтому мы считаем, что здесь был перетоп, и по этому адресу необходимо провести проверку, - говорит Роман Козлов.Однако жильцы говорят, что в доме холодно. Кроме того, там есть свой тепловой пункт, где подогревают воду, а в нем установлена автоматика. Разобраться во всем – задача Жилинспекции.В доме на улице 8-й Воздушной Армии, 24, в январе жильцы заплатили за отопление на 17% больше, чем в декабре. Но причиной стал не перетоп в новом году, а декабрьский недотоп. За месяц дом 12 раз попадал в зону аварии на теплосетях. Пока латали трубы, здание подключали по резервной схеме к другой котельной, которая просто не справлялась. С этим доводом жильцы согласились, а заодно пожаловались на яму, которую «Концессии» не могут зарыть уже 8 месяцев: «Ограждения нет, бардак полный, как будто в колхозе живем, а не в городе-герое».- Там жилой дом строится, тянут новую теплотрассу к нему – то Ваньки нет, то Маньки нет. Жилищная инспекция уже дважды штрафовала «Концессии теплоснабжения» за эти разрытия. Это безобразие, - признает Олег Тетерятник.НАРУШЕНИЯ НАШЛИ В ПЯТИ ДОМАХВ семи из 12 домов серьезных нарушений не нашли. Больше гигакалорий тепла жильцы оплатили либо из-за того, что в декабре показания сняли за 29 - 30 дней, а в январе – за 31, либо из-за перерасчета, сумму которого сминусовали из декабрьской платежки. В нескольких домах не работали теплосчетчики, поэтому в конце 2020 года им начисляли по среднему, а в январе по факту. Где-то из-за жалоб на холодные батареи в дом пустили больше тепла. Ситуация в пяти домах неоднозначная и потребует детального разбора, кто виноват и что делать. Но волгоградцев больше волновало не признание вины, а то, сделают ли им перерасчет и будут ли суммы в квитанциях за февраль столь же огромными.- Если проверка Жилинспекции выявит, что перетоп в доме был по вине управляющей или ресурсоснабжающей компании, должен быть сделан перерасчет, - заявила волгоградцам Валентина Гречина.Все данные и пояснения УК должны вывесить на стендах во всех попавших в «черный список» домах. В ближайшие дни на такие встречи пригласят собственников и в остальных районах Волгограда.