И не зачем идти на каток, если весь город – одна сплошная ледовая площадка. Утром 11 февраля Волгоград покрылся коварным глянцем, на котором можно легко поскользнуться. Всему виной ночной дождь и легкий мороз. Хотя с четырех часов для обработки дорог, остановок и тротуаров противогололедными реагентами вышли более 70 единиц спецтехники. Они израсходовали 680 тонн песко-соляной смеси. Но волгоградцы их не заметили. Горожанам пришлось не идти на работу и учебу, а скользить. О своих утренних впечатлениях они рассказали в социальных сетях.- Вот как до машины ползти?- Во дворах просто скользко, каток.- На улице дождь и сильный гололед. Будьте аккуратнее и предупредите близких.А кто-то все-таки не удержался на обледеневших тротуарах и упал. Что ж, сегодня, наверное, в травмпунктах будет немало посетителей. Нужно быть осторожней. Тем более на 11 февраля прогноз погоды неоптимистичный. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, днем в городе продолжатся осадки. Это может быть и мокрый снег, и дождь. Температура повысится до 4-6 градусов тепла. Поэтому поверх льда будет образовываться вода, что только усложнит задачу пешеходам. На дорогах глянцевая корка уже растаяла, но по бокам проезжей части виднеется лед.По информации мэрии, обработка улиц осложняется непрекращающимися осадками и температурными перепадами. Вода частично смывает нанесенные реагенты, образуя новую наледь поверх обработанных участков. Коммунальщикам приходится возвращаться на уже обработанные улицы. В течение четверга уборка дорог и тротуаров продолжится. Во дворах ликвидировать гололед должны управляющие компании. Если они бездействуют, то волгоградцы могут пожаловаться в районную администрацию, МБУ «ЖКХ» или в муниципальную жилищную инспекцию Волгограда.