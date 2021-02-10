Снегопад, дождь и гололед: погода в Волгограде 11 февраля продолжит не радовать

Осадки не прекращаются в Волгоградской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде и области задерживаются осадки и перепады температуры воздуха. И пока погода не хочет меняться. В ближайшие сутки 11 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по всей территории Волгоградской области ожидаются осадки в виде снега, дождя и мороси. Местами пройдут сильные снегопады и ливни. Днем в четверг осадки прогнозируют слабые и умеренные. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в отдельных районах будет туман, гололед, ночью и утром налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах может образоваться гололедица, так что сейчас точно не время демонстрировать водителям свои скоростные способности. Ветер с юга будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду.

В Волгоградской области ближайшей ночью температура воздуха составит 5-10 градусов мороза, по югу региона +5. Завтра днем температурный разбег по области будет от -2 до +3.

В Волгограде в ночь со среды на четверг около 0. Завтра днем потеплеет до 4-6 градусов. Но уже к концу недели волгоградцам стоит ждать возвращение морозов.