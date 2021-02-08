В электротранспорт Волгограда планируют инвестировать 37 миллиардов

Новые пути выравнивают вручную. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде скоростной трамвай от конечной на ВГТЗ до стадиона Монолит не ходит уже несколько месяцев. За это время уже почти на всем протяжении пути сняли старые рельсы и шпалы и уложили новые. Сейчас рабочие занимаются балансировкой – выравнивают уровень нового трамвайного пути и уплотняют щебеночную подушку. Как идут работы на линии СТ 8 февраля несмотря на слухи о своей болезни приехал проверить мэр Волгограда Виталий Лихачев.

- Так получилось, что в министерстве остались неиспользованные деньги. Мы с удовольствием взялись за реализацию этого проекта в конце года. Начали с 300 миллионов. В этом году еще около миллиарда планируем освоить на реконструкцию наземного участка скоростного трамвая до «Европы сити молл». Это порядка 22 километров пути, - рассказал журналистам Виталий Лихачев, показывая, что уже успели сделать подрядчики.

Лихачев и Разумный проверили, как идет работа. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На сегодня уже готово 4,4 километра пути от ВГТЗ до больницы Ильича. Здесь уложили новые рельсы и шпалы, сделали полностью новую подложку. Опоры для новой контактной сети выставили до остановки «14-я Гимназия». Начинают тянуть провода.

Новые платформы поднимут над землей, чтобы было проще выходить из трамвая. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Планируем к началу марта работы с контактной сетью закончить, остановки должны успеть процентов на 80 – 90% сделать, - рассказывает главный инженер МБУ «Северное» Константин Горюнов.

Сейчас работы выполнены уже на 70% от запланированного объема. Рельсы сделаны по новой бесшовной технологии. Как она покажет себя в деле, пока не ясно. Но власти надеются, что волгоградцам понравится ездить без шума и качки. А тем, кто живет рядом с трамвайными путями, понравится спать ранним утром в тишине.

А пока рельсы висят в воздухе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Полностью сделаны ливневки, - отмечает глава города. – Раньше здесь в сильный дождь пути подтапливало. Сейчас запроектировали вдоль полотна ливневую канализацию и новые приподнятые платформы, чтобы было пассажирам удобней заходить и выходить из трамвая. А еще небо мы немножко освободим от этого огромного количества проводов.

Весь кабель, не имеющий отношения к линии СТ, уберут под землю, оставив только контактную сеть. Завершить работы первого этапа планируют весной, в идеале к апрелю. На втором этапе, когда будут менять рельсы от Монолита до подземки, перекрывать движение не хотят. Возможно, будут работать по ночам, делать «окна», но волгоградцев без трамвая не оставят. А пока идет буквально ручная работа.

На вид новые рельсы на некоторых участках уложены криво. Как раз над этим и трудятся рабочие с ломом в руках. Рельсошпальную решетку выставляют на предусмотренном проектом уровне, а потом забивают под нее щебень.

Выставляют рельсы по уровню буквально вручную. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

СТ СНАЧАЛА ДОЙДЕТ ДО СПАРТАНОВКИ, ПОТОМ ДО КИРОВСКОГО

Новая комплексная транспортная схема Волгограда подразумевает не только обновление скоростного трамвая и подвижного состава. В ближайшие годы в городской электротранспорт планируют инвестировать 37 миллиардов рублей. Делать все будут поэтапно, чтобы не парализовать движение в городе.

В конечном итоге власти Волгограда мечтают, чтобы жители города пересели с личных автомобилей на общественный транспорт. Но сначала он должен стать удобным, комфортным и быстрым, ходить с четким интервалом в 3.5 минуты максимум.

- Тогда, я надеюсь, мы разгрузим город, и не будет пробок ни на Первой продольной, ни на Второй, - подчеркивает мэр.

В планах городских властей в ближайшее время дотянуть ветку СТ до Спартановки и только потом продлевать ее на юг.

- Спартановка у нас спальный район - огромный, сплошные девятиэтажки, народа там очень много живет. Если мы продлим туда СТ, для нас это будет очень здорово, - подчеркивает Виталий Викторович. - Я считаю, что это необходимо и нужно делать в первую очередь, а во вторую - продлевать наземный трамвай до «Акварели».

А вот в Дзержинском районе развивать трамвай не планируют. Зато там появятся новые электробусы.