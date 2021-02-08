Мэр Волгограда Виталий Лихачев прокомментировал слухи о своем заражении коронавирусом

Мэр Волгограда уже весь в работе, и, несмотря на мороз и ветер, отправился проверять, как идут работы по замене трамвайного полотна на севере города. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На днях в телеграмм-каналах появились слухи о том, что глава Волгограда Виталий Лихачев заболел коронавирусом. Причем, утверждали, что заболел градоначальник уже после того, как сделал две прививки от ковида. Мэр города, действительно, на некоторое время пропал из вида. Не было его даже на прощании с именитым волгоградским ветераном Максимом Загорулько. Но сегодня, 8 февраля, он, несмотря на мороз и ветер, поехал с проверкой на кольцо скоростного трамвая, где идут масштабные работы по замене полотна.

Журналисты не удержались и поинтересовались у мэра: «Как ваше здоровье? Правда ли вы переболели коронавирусом?».

- Я могу сказать одно - все мы там будем, - ответил уклончиво и с улыбкой Виталий Лихачев. - Вы ж все прекрасно знаете, что пока 80% популяции не переболеет, или не вакцинируется, эту заразу не остановить. Делайте выводы. Прививка сегодня доступна и возможна. Да, она не дает стопроцентной гарантии, но смею вас заверить, что привитые люди даже переносят коронавирус гораздо легче. Так что прививайтесь и не болейте. Ну, а если заболели, ничего страшного – у нас много сегодня свободных мест, период накала прошел. Не надо этого бояться, надо к этому относиться, как к данному и очевидному.