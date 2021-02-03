Дом-памятник на улице Мира в Волгограде ждет капремонт за 60 миллионов

В доме не раз рушились балконы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

У дома №13 по улице Мира давняя история. Памятник архитектуры был одним из первых, что восстановили в Волгограде после войны. После там был взрыв, пожар, не раз падали балконы. Жильцы боялись, что дом отдадут частному инвестору. Но все же Мира, 13, ждет капитальный ремонт, причем обойдется он почти в 60 миллионов рублей. Региональный фонд капремонта разместил на сайте госзакупок электронный аукцион по поиску подрядчика капитальный ремонт фасада, крыши и системы электроснабжения дома.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой документы закупки, капитальный ремонт дома на Мира, 13, оценили в 59 миллионов 834 тысяч рублей. Определят компанию, которая им займется, 1 марта. Работы по капитальному обновлению фасада, кровли и электропроводки в доме-памятнике подрядчик должен завершить до 1 ноября 2021 года. Отвечать за качество строители будут еще 5 лет.

Проект разрабатывал институт «Волгоградгипробиосинтез». На обновление фасада дома, который занимает целый квартал в центре Волгограда, уйдет более 257 тонн штукатурки, 25 тонн шпатлевки, 125 кубов бетона, а также 16 тысяч кирпичей и почти 4 тысячи литров краски. Заменят в доме 20 подъездных дверей. Окна в подъездах тоже будут новые - деревянные. На этажах появятся 87 светодиодных светильников с датчиками движения, у входа еще 22 светильника с датчиком освещенности. Также в здании обновят вентиляционные шахты и пожарную лестницу. Все это сделают с учетом исторической ценности здания, которое имеет статус объекта культурного наследия, памятника архитектуры и градостроительства.

Напомним, дом на Мира, 13, был восстановлен сразу после войны одним из первых в городе. Именно здесь было кафе «Белладжио», где в день влюбленных произошел взрыв газовых баллонов. В 2017 году обвалилась балконная плита, на которой стояли двое мужчин. Упав с третьего этажа, они отделались ушибами и ссадинами. Еще один балкон обрушился на тротуар с третьего этажа осенью 2020 года. Не обошлось и без скандалов.