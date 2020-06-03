2020-06-03T21:42:41+03:00
Общество

Власти Волгограда о здании по Мира, 13: дом у жильцов не отберут, его будут капитально ремонтировать

Владельцам квартир предложат переехать на время ремонта
Екатерина МАЛИНИНА
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Дом нуждается в ремонте.Дом нуждается в ремонте.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Скандал вокруг дома по улице Мира, 13 в Волгограде разгорелся после поста известного общественника, защитника архитектуры Волгограда Валерия Котельникова. Волгоградец рассказал о печальной участи здания. По его источникам, дом хотят признать аварийным, жильцов на основании этого выселить, а затем отдать здание, относящееся к культурному наследию регионального значения, передать коммерсантам. Кусочек-то лакомый – исторический центр Волгограда, огромная территория. Подобным решением возмутились почти все. Слишком небрежно мы относимся к нашему прошлому. Но администрация поспешила прояснить ситуацию, и она не похожа на ту, что описывает уважаемый общественник. Здание не собираются ни сносить, ни отобрать у жителей. Здесь планируют в течение трех лет сделать капитальный ремонт.

- В текущем году фондом проводится первый этап – проектно-изыскательские работы, результат которых позволит приступить к этапу непосредственных работ. В настоящее время в рамках судебного процесса завершается независимая экспертиза здания, которая также должна подтвердить целесообразность проведения именно капитального ремонта здания. После этого у властей появятся основания для запуска правового механизма, который позволит восстановить дом, – дали комментарий власти Волгограда.

Длительный срок ремонта объясняется статусом дома. Ведь сначала нужно составить документы по проекту ремонта, а сделать это может только лицензированная компания. Да и сама реконструкция не должна навредить дому, а призвана сохранить его изначальный вид.

Успокоили чиновники и жильцов. Никто право собственности на квадратные метры у них отбираться не собирается. Возможно, для выполнения сложных работ жителей временно переселят. Но только ради комфорта и безопасности граждан. Такую процедуру проводили при ремонте на Невской, 2.

- Дом по ул. Мира, 13 – это практически самостоятельный квартал в самом центре города-героя, - делится мнением председатель общественной палаты Волгограда Евгений Князев. - Предположить, что кто-то решит разрушить или иным способом покуситься на это здание, может только человек с очень большой фантазией. Более того, это объект культурного наследия! Соответственно, практически отсутствуют законные механизмы его демонтажа. Слава богу, сегодня федеральное законодательство разрешает такие дома только восстанавливать путем капремонта или реконструкции.

А восстановление дому ох как требуется: разрушаются балконы, по фасаду пошли трещины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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