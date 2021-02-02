«Учителем года» 2020 стал Михаил Гуров из Ростова-на-Дону

Победителем стал учитель математики Михаил Гуров из Ростова-на-Дону. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в день сталинградской победы назвали имя педагога, который стал абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года России 2020». Большого хрустального пеликана получил учитель математики Михаил Гуров из Ростова-на-Дону. Объявил имя победителя ректор МГУ Виктор Садовничий, который уже четверть века возглавляет жюри конкурса.

- Менялись времена, поколения, экономика, страна, руководство, но учительство держало страну, неизменно было служение высокой цели. Учитель всегда был основой государства российского. В этом году удивительный состав конкурсантов - учителя, у которых не только глубокие знания и владения всем современным, но и душа объединилась с мастерством. И это победа страны, что в столь непростое время наши учителя так выросли. Победили все, победило учительство, победила идея конкурса, победили все мы, - подчеркнул перед объявлением имени «Учителя года» ректор МГУ Виктор Садовничий. Не смог не вспомнить он и свое военное детство. Он навсегда запомнил слово Сталинград. В 1943-м он был мальчишкой и помнит, как мама сказала: мы победили. Потом своими глазами видел, как город возрождался после войны.

Первым делом «Учитель года России 2020» Михаил Гуров поблагодарил свою семью: она ждала эту победу больше, чем я сам.

- Хотел бы сказать всем учителям нашей страны огромное спасибо за то, что в непростое время никто не прерывал образовательный процесс. Все были со своими учениками - это очень важно. И многие родители и в целом в обществе по-новому посмотрели на учителя. осознали, как много значит учитель для нас, - обратился к педагогам министр просвещения Сергей Кравцов.

По словам министра, в течение года он будет на связи с «Учителем года» обсуждать текущие вопросы, советоваться по методике образования, системе оплаты труда, чтобы повысить престиж профессии. Сергей Кравцов назначил педагога своим советником и отдельно поблагодарил губернатора Андрея Бочарова и всю волгоградскую команду организаторов конкурса.

- Мы постарались, чтобы каждый из вас чувствовал себя как дома, смог раскрыть свой талант, показать свое профессиональное мастерство. Надеюсь, что вы также нашли друзей, соратников, смогли не только обменять опытом, но и узнали о нашей великой России и нашей Волгоградской области много нового, - обратился ко участникам конкурса Андрей Бочаров.

Напомним, 5 призеров всероссийского конкурса «Учитель года» из Санкт-Петербурга, Бурятии, Адыгеи Вологодской и Ростовской областей прошли 2 февраля в Волгограде последнее испытание. Они стали главными действующими лицами на пресс-конференции «Вопрос учителю». Пятерка лучших педагогов страны 2020 года отвечала на вопросы членов большого и малого жюри конкурса, школьников и их родителей, студентов и журналистов.

Символично, что финальное испытание конкурса прошло в день 78-й годовщины Сталинградской победы. С утра перед ГДЮЦем прошла патриотическая акция «Сталинград - будем жить!». Участники и организаторы «Учителя года» осмотрели выставку военной техники, реконструкцию солдатского привала. Всех желающих угощали солдатской кашей из «полевой кухни» под песни военных лет.