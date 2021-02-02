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«Учитель года России» 2020 Михаил Гуров: «Прорыв в науке случится в ближайшее время»

Победу на прошедшем в Волгограде конкурсе одержал педагог из Ростовской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Победителем конкурса «Учитель года России» 2020 года стал учитель математики Михаил Гуров.

Победителем конкурса «Учитель года России» 2020 года стал учитель математики Михаил Гуров.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Победителем конкурса «Учитель года России» 2020 года стал учитель математики из лицея классического элитарного образования Ростова-на-Дону Михаил Гуров. Церемония награждения прошла в Волгограде.

- Приз достаточно тяжелый, я аж вспотел, - шутит педагог, который увезет из Волгограда большого хрустального пеликана. - Эмоции непередаваемые. Я пока еще не осознал себя абсолютным победителем, но понимаю, что на мои плечи лег большой груз ответственности и что его нужно нести с высоко и гордо поднятой головой.

Главный приз "Учителя года" уедет в Ростов-на-Дону.

Главный приз "Учителя года" уедет в Ростов-на-Дону.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Михаилу Гурову 33 года. Он с красным дипломом окончил факультет математики, механики и компьютерных наук РГУ (теперь ЮФУ). Но в какой-то момент понял, что хочет работать в школе и пора переучиваться. Педагог уже больше десяти лет ведет уроки у учеников старших классов и считает, что математика сегодня становится особенно актуальной. Не зря в пятерку призеров конкурса «Учитель года» вошли сразу три преподавателя этого предмета, да и министр из них.

- Я был долгое время темной лошадкой на конкурсе, потому что уроки проходили в подгруппах. Но в какой-то момент я провел мастер-класс на публику и ко мне стали подходить коллеги, поддерживать, - признается Михаил.

А формулу успеха учителя он сформулировал словами ректора Ростовского госуниверситета Юрия Жданова: «Раздай, все знаешь, умеешь и смеешь. В себе умираешь, в другом - уцелеешь».

Держали кулачки за Михаила Гурова не только его ученики и коллеги, но и большая семья - жена, дочка, брат, сестра, мама, племянники, дяди, тети. Именно им он сказал спасибо со сцены.

- Я даже еще никому не успел написать, сообщить, - посетовал педагог сразу после награждения.

«Учитель года» считает, что дистанционка - хороший инструмент для работы, но в центре все же стоит личность учителя. У него самого есть множество коронных фраз, которые он использует на уроках, например, «сейчас буду объяснять по рабоче-крестьянски». Признается, что иногда ставит двойки – за демонстративное невыполнение обязательных требований. А идеальный ученик для него – человек думающий, который может выйти за рамки шаблонов.

Уже завтра министр просвещения Виктор Кравцов подпишет приказ о назначении учителя Михаила Гурова своим советником.

- Буду советоваться по вопросам методики преподавания и системы оплаты труда. Мы в этом году запланировали большую работу по совершенствованию системы оплаты труда учителей, по повышению статуса и престижа учителя, по организации воспитательной работы и в том числе, по методике преподавания математики, - рассказал Виктор Кравцов.

Обладатель большого хрустального пеликана 2020 года рассказал журналистам, что по этому поводу думает.

Вручение главного приза конкурса - большого хрустального пеликана.

Вручение главного приза конкурса - большого хрустального пеликана.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«МАТЕМАТИКА – ОНА СРОДНИ ТРАКТОРУ»

- Математика – она сродни трактору. Идет и вспахивает поле. На этом поле вырастают плоды – информатика, физика, биоинженерия, даже лингвистика, - поделился Михаил Гуров. - Я считаю, математика уже вспахала это поле, сделала некоторый задел, по крайней мере, на ближайшую перспективу. Теперь дело за инженерами, программистами, биологами, генетиками. Я думаю, что прорыв в науке случится в ближайшее время.

О ДИСТАНЦИОНКЕ

- Мы почувствовали совершенствование методик в связи с домашним обучением школьников, когда вынужденно учителя работали дистанционно, удаленно. Сразу скажу – мы никогда не откажемся от традиционной системы образования, от очного обучения, классического обучения. Информационные технологии будут дополнять традиционное образование и решать возможные проблемы, если ученик не в классе. Как бы не менялись методики, как бы ни совершенствовалась система образования, ни развивалось общество, главное для учителя это воспитание детей, привитие тех нравственных принципов и качеств, которые необходимы молодому человеку в жизни. Это любовь к своей малой и большой Родине, уважение к старшим, близким, любовь и уважение к природе, сохранение исторической памяти. В системе образования мы всегда будем говорить нашим ученикам о той великой победе, о спасении мира, которое в свое время совершили наша страна и наши прадеды.

О КОНКУРСЕ

- Мои коллеги меня удивляли безгранично и очень много раз, своими новыми подходами, методиками, способом структурирования материала, отношением к детям, к образованию. У нас вообще духа соперничества не было. Мы все приехали на фестиваль поделиться опытом, получить удовольствие. Хочу отметить, что конкурс прошел в виду нынешних условий беспрецедентно хорошо. Были соблюдены все меры безопасности, мы каждый день сдавали тесты.

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