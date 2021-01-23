На митинге в Волгограде задержали около 60 человек

Задержания проходили у здания областной администрации. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На несанкционированную акцию в поддержку находящегося в СИЗО после возвращения из Германии Алексея Навального в Волгограде вышли несколько сотен человек. Всего на митинге в Волгограде 23 января 2021 года задержали более полусотни человек, в том числе несколько несовершеннолетних детей. Часть административных дел уже поступило в Центральный суд Волгограда. Сотрудники полиции и Росгвардии были весьма корректны и сдержанны, чего не скажешь о протестующих. Уводили в автозаки в основном тех, кто вел себя агрессивно и устраивал провокации.

- По состоянию на 17.30 в Центральный районный суд Волгограда поступило шесть материалов в отношении задержанных на несанкционированной акции. Окончательная цифра будет известна после 22 часов, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Несанкционированная акция в центре Волгограда продолжалась около двух часов. Дороги, в том числе проспект Ленина, были перекрыты до 16.30 по московскому времени.