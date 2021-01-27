Игра интеллектуалов

Соревнования прошли в онлайн-формате на платформе Zoom. Фото: Анатолий Панчишкин

Семь вузов, шесть городов ЮФО и Северного Кавказа, 42 участника, 18 каверзных вопросов, упорная борьба и лишь один победитель - вот результат межвузовского онлайн-турнира «Что? Где? Когда?», организованного компанией «Ростелеком». Для ведущего цифрового оператора связи это далеко не первый опыт проведения мероприятий в таком формате.

Студенческие команды ведущих институтов Юга России приняли участие в игре «Что? Где? Когда?», традиционно приуроченной к Дню российского студенчества. За победу бились вузы Волгограда, Краснодара, Ростова-на-Дону, Нальчика, Ставрополя и Владикавказа.

Игра прошла в онлайн-формате на платформе Zoom. При этом каждая команда имела возможность выбирать, откуда выходить в эфир: из студии своего вуза или со своих персональных гаджетов. Во втором случае внутри своих команд игроки общались в персональных мессенджерах.

Вопросы соревнования были по-настоящему каверзные и сложные, как и полагается на турнире знатоков. К примеру, все ли из вас помнят, какой фразой завершается комедия Грибоедова «Горе от ума»? А знаете, как на Руси называлось северное сияние? Каким заимствованным русским словом немцы называли первые поезда в Западном Берлине?

Участники могли подключиться из студий в своих вузах и с персональных гаджетов. Фото: Анатолий Панчишкин

Студенты искали ответы, используя метод мозгового штурма. На обсуждение каждого вопроса им давалась 1 минута. Все команды показали отличные результаты, продемонстрировав ум и эрудицию, и все же с минимальным отрывом от соперников - всего в 1 балл - выиграла команда Волгоградского государственного университета.

- Наша победа - это большая удача, ведь соперники были очень достойные, - отметил капитан команды ВолГУ Григорий Любименко. - Игра позволила нам встряхнуться, заставить свой мозг работать активнее, на больших скоростях. Особенно интересно было познакомиться со студентами из других вузов, посоревноваться с ними в знаниях и быстроте реакций.

Ведущий турнира «Что? Где? Когда?» на кубок «Ростелекома» Кирилл Киселёв в студии Волгоградского государственного университета. Фото: Анатолий Панчишкин

Все участники онлайн-турнира получили от организаторов призы и подарки, а волгоградская команда за свою победу была награждена комплектами книг известного российского космонавта-испытателя отряда космонавтов «Роскосмоса» Сергея Рязанцева.

Ректор ВолГУ Алла Калинина поздравила всех с Днем студента и отметила, что российская система университетского образования по праву является нашей гордостью и национальным достоянием.

- Время учебы - самый интересный и ответственный период жизни, - сказала Алла Калинина. - В студенческие годы закладываются основы будущих профессиональных и личных успехов. Вы идете по трудному, но увлекательному пути познания. И от вас, вашего труда и ответственности во многом зависит развитие нашей страны.

Также ректор ВолГУ отметила многолетнее сотрудничество с компанией «Ростелеком». За 10 лет взаимодействия университет и ведущий цифровой провайдер из партнеров превратились в добрых друзей и совместно организовали для студентов множество интересных мероприятий: интеллектуальные игры, праздники, студенческие хоккейные матчи.

В последнее время все более популярным стало проведение соревнований в формате онлайн. Такие встречи предоставляют участникам возможность живого общения без риска для их здоровья. Компания-организатор имеет большой опыт проведения таких мероприятий.

- Мы постоянно ищем новые форматы взаимодействия между людьми, - поделился директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец. - Уже завели традицию проведения турниров, викторин и онлайн-квестов с использованием услуги ВКС - видео-конференц-связи. Сегодня такие игры стали неотъемлемой частью наших активностей, ведь в условиях пандемии цифровое общение имеет особую ценность. Мероприятия для молодежи - это значимая часть социальной политики нашей компании. Студентам такие состязания дают дополнительную мотивацию к учебе, расширению кругозора, стимулируют интерес к нашим передовым технологиям и услугам.

Отметим, что турнир игры проходил в режиме реального времени и транслировался на специально созданных для этого площадках в социальных сетях «ВКонтакте» и Youtube. К трансляции подключились 2850 зрителей. Болельщики могли оставлять комментарии в чате игры, приближая свою команду к победе: за наибольшую активность группы поддержки команде начисляли дополнительные баллы.

Анастасия Кувшинова.