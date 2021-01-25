Улицам в Волгограде присвоили имена героев Великой Отечественной войны

7 улиц Волгограда получили имена героев Великой Отечественной войны Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Именами настоящих героев – участников Великой Отечественной войны – назвали новые улицы Волгограда. Они появились в Советском и Красноармейском районах. С таким предложением ранее выступили волгоградские ветераны. В Волгограде новый участок улицы Электролесовской уже получил имя Максима Загорулько – участника Сталинградской битвы и экс-ректора ВолГУ. И теперь городская комиссия по наименованию элементов улично-дорожной сети присвоила имена ветеранов еще семи новым улицам, сообщили «Комсомолке» в мэрии.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

В Советском районе три улицы назвали в честь участников кровопролитной войны. Одна из них получило имя Дважды Героя Советского Союза, летчика-бомбардировщика, Почетного гражданина Волгограда Василия Ефремова. Он совершал бомбардировки стратегических объектов врага. Улица в честь Ефремова проходит параллельно улице имени Добрушина от Тюленева до Плиева. Улица имени Героя Советского Союза генерал-майора авиации Владимира Шевченко появилась между улицами Химина и балкой ручья Купоросный. Владимир Илларионович оборонял Молдавию, Донбасс, сражался в Ростовской и Барвенково-Лозовской наступательной операциях. Также он командовал 182-й штурмовой авиационной дивизией. В конце войны принимал участие в Восточно-Прусской, Кенигсбергской и Земландской операциях.

Еще в Советском районе одна улица получила имя Абдулы Ижаева – участника Великой Отечественной войны, защитника Сталинграда, Героя Российской Федерации. В боях на Волге он получил тяжелое ранение. После выздоровления освобождал Украину, Польшу. День Победы встретил в Берлине командиром отделения разведки. Улица имени Абдулы Ижаева появилась между СНТ «Электромонтажник» и «Любитель».

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

4 улицы в честь героев назвали в Красноармейском районе. Теперь в Волгограде есть улица имени Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта, летчика-истребителя, Почетного жителя Волгограда Бориса Еремина. Он воевал в Сталинграде, Ростове-на-Дону, дошел от Украины до Германии. Во время защиты родного города был командиром истребительной эскадрильи 8-ой Воздушной армии. Новая улица располагается параллельно Второй продольной магистрали в границах улиц Бобровской и Дачной. В честь участника Сталинградской битвы, капитана I ранга Георгия Захарова назвали улицу, которая проходит параллельно 40 лет ВЛКСМ между строениями №100 и №102. Георгий Ильич во время Сталинградской битвы был командиром минного катера, отражал налеты фашистской авиации, участвовал в переправе солдат и военной техники через Волгу. В последствии его перевели в Днепровскую флотилию, в составе которой прошел по рекам Белоруссии, Польши и Германии. Рядом с улицей имени Захарова появились улицы Матвея Вайнруба и Юрия Бондарева.

Матвей Вайнруб – Герой Советского Союза, генерал-лейтенант танковых войск. Воевал в составе войск Западного, Юго-Западного, Сталинградского и 1-го Белорусского фронтов. На берегах Волги командовал бронетанковыми силами 62-ой Армии, был заместителем командарма. Его подразделения не допустили неприятелей к Центральной железнодорожной станции. Юрий Бондарев – известнейший писатель, Герой Социалистического труда, лауреат Государственных премий. Он сражался с фашистами в боях под Котельниково в составе 98-ой стрелковой дивизии.