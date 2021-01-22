«Не лечились, не обращались»: от коронавируса умерли еще шестеро волгоградцев

Фото администрации ВО.

Сегодня, 22 января, число официальных жертв коронавируса в Волгоградской области увеличилось еще на шесть человек. В региональном оперштабе подтвердили, что эти пациенты умерли именно от последствий COVID-19. В их числе три женщины и трое мужчин. И только один из этой «шестерки» пошел в больницу сразу, как заболел. Остальные поступили в ковидарии уже в тяжелом состоянии.

Среди них и 43-летний мужчина из Николаевского района. Как сообщают в оперштабе, он поступил в Волжскую больницу №2 почти при смерти. Выяснить, когда и где он заразился, даже не успели. Он умер, не приходя в сознание. Также, как и 60-летняя жительница Камышина. Ее пытались выходить в больнице имени Фишера в Волжском, но не смогли. Сердце не выдержало.

Опоздал с лечением и 53-летний волгоградец. У мужчины было хроническое заболевание эндокринной системы, но, даже зная, что находится в группе риска, за медпомощью обратился только через неделю после начала заболевания ковидом.

Не спасли медики и 74-летнего жителя Михайловского района, который с «букетом» хронических болезней сердца и эндокринной системы, пошел в больницу лишь через несколько дней после появления первых признаков COVID-19. С двухсторонней пневмонией пролежал в Михайловской ЦРБ, но было уже поздно.

Также в летальный ковидный список попали две 63-летние женщины: одна из Камышина, другая – из Котовского района.