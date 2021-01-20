С 18 января в Волгоградской области, как и во всей стране, стартовала массовая вакцинация от коронавируса. У кого-то есть противопоказания, кто-то только переболел COVID-19, у кого-то имеются опасения, а кто-то с нетерпением ждет возможности получить вакцину и снизить риски. Делать или не делать прививку от ковида, каждый решает сам. Мы узнали мнение по этому вопросу депутата Государственной Думы от Заволжья (фракция «Единая Россия»), первого заместителя руководителя парламентского комитета по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления Ириной Гусевой.- В Волгоградской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Ирина Михайловна, как вы считаете, много ли будет желающих сделать прививку?- Безусловно. За год пройти вакцинацию смогут 60% россиян. По мнению врачей-инфекционистов, те, кто сделает прививку от коронавируса сейчас, без проблем переживут очередную сезонную волну пандемии, которую специалисты традиционно прогнозируют на весну и осень.- Вы знаете тех, кто уже прошел вакцинацию?- На сегодня количество привитых в регионе достигло уже более 6 тысяч человек – это врачи, учителя, социальные работники и другие. Люди осознанно приняли такое решение. Эта цифра мозги в порядок приводит, особенно на фоне откровенно ложных слухов. Я разговаривала с врачами Ленинска и Волжского, которые сделали себе прививки в числе первых и понимают, что работая в «красной зоне» инфекционных госпиталей им это было просто необходимо. Подчеркну, что вакцинация добровольная и это выбор каждого. Никто никого не заставляет и не заставит. Только потом, находясь после заражения в больнице, некоторые начнут понимать, что у них был шанс, который они из-за сомнений не использовали. Нужно беречь здоровье и беречь друг друга.- Коснулся ли коронавирус вас и вашей семьи?- Я такой же человек, как и все, а короновирусная инфекция может прийти в любую семью. Я перенесла коронавирус в легкой форме, переболела и дочь. К сожалению, двое родственников, заразившись COVID-19, ушли из жизни. Страшно осознавать, когда твои близкие люди внезапно уходят. Мы с вами прекрасно понимаем, что болезнь никуда не делась и не денется в ближайшее время. Кому-то нужно делать прививки, кому-то находиться дома. В любом случае, вакцинация - это серьезный шанс избежать трагических последствий не только для людей находящихся в группе риска, но и для каждого из нас. И я считаю, что таким шансом, который есть в нашей стране, нужно обязательно воспользоваться. Во многих странах его нет.- Немало людей, которые сомневаются или боятся вакцинации. К тому же слухи ходят разные.- Верить и доверять нужно не слухам, а очевидным фактам. Наша вакцина – серьезное достижение российских ученых. Это признано во всем мире. В России уже привили около миллиона человек, также препарат поставили в Белоруссию, Аргентину и ряд других стран. И это только начало. Данные факты, а также факты эффективности ее применения, подтвержденные в ходе исследований, указывают на то, что никаких губительных и побочных эффектов она не несет. О них уже было бы известно. Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России оценил эффективность препарата как более 90%. Таким профессионалам нужно доверять. К тому же любая вакцина всегда и везде являлась щитом на пути распространения инфекции, надежным заслоном. В случае с ковидом должно произойти то же самое. Иммунитет пока есть примерно у четверти россиян, заметно увеличит эту прослойку именно вакцинация.- Как думаете, волгоградцы и жители других регионов понимают важность вакцинации?- Конечно. Таких примеров сотни и даже тысячи. Часто можно встретить обращения людей, которые хотели бы привить своих родителей, находящихся в группе риска, чтобы перестать бояться за них, а потом сделать прививку и самим, чтобы уже родители не боялись за своих родных. Многие жители записываются на вакцину целыми семьями, с их же слов, последствия коронавируса и сама болезнь, которая может привести к самым тяжелым последствиям, их пугает. Полным ходом идет вакцинация военнослужащих во всех округах. Сейчас завершается уже второй этап. Все это подтверждает понимание важности данного вопроса и уверенность людей в состоянии своего будущего здоровья после вакцинации.- Какие вакцины будут доступны населению?- Пока можно выбрать одну из двух зарегистрированных в стране вакцин. Уже доступны «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», в марте в оборот должна поступить и третья вакцина.- Ирина Михайловна, кому пока нужно воздержаться от вакцинации?- Единственная категория граждан, которым пока нужно воздержаться от инъекций, – те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Перед началом всеобщей вакцинации по регионам, на совещании правительства министр здравоохранения Татьяна Голикова пояснила: несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память. Повторно люди заболевают крайне редко. Поэтому тем, кто уже перенес коронавирус, пока не следует торопиться с прививкой. Также в Минздраве напомнили, что на этапе массовой вакцинации не будут прививаться дети до 18 лет и беременные женщины. Исследование вакцины для этих групп будут проводить после окончания основного.- Чтобы вы пожелали жителям региона?- Своим избирателям от Заволжья и всем жителям Волгоградской области желаю крепкого здоровья. А по поводу необходимости вакцинации, советую никого не слушать и не сомневаться в ее эффективности, делать прививки и беречь себя. Ну, а я всегда с вами, ваш депутат Государственной Думы Ирина Гусева!