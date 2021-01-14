Громом среди ясного неба стала новость о смерти легенды «Ротора» Александра Никитина. Его не стало утром 14 января. Коренной сталинградец почти всю карьеру провел в родном городе. Он был символом «Ротора» 80-х. Вместе с родным клубом выходил в первую и высшую лиги СССР. Александр Никитин был капитаном волгоградской команды и стал одним из рекордсменов клуба по количеству голов. Каким запомнят легенду волгоградского футбола его партнеры по команде и болельщики - об этом материал «КП».НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫЗащитник Владимир Васяев также играл «Роторе» 80-х. Для него Александр Никитин останется настоящим лидером команды, который вел ее вперед. И добрым и общительным человеком за пределами футбольного поля. Владимир Васяев в последний раз видел своего друга 31 декабря.- Мы поздравили друг друга с Новым годом. Он приехал на своей машине. Вид у него был хороший. Конечно, сегодня я был в шоке. Сначала не поверил в эту новость. Мне позвонили, сказали, что Сашу нашли в девять утра на лестничной площадке соседи. Может быть, инсульт. Может быть, инфаркт. Может быть, переживал. В 2013 году у Александра Никитина скончалась жена. А в прошлом году он потерял сына. Никакого коронавируса не было.ЧУТЬЕ НА ГОЛЫВладимир Васяев вспоминает, что против нападающего сложно было играть. У него были особые приемчики, которые ставили в затруднительное положение игроков обороны.- Сашка отличался бегом на дистанции. У него была хорошая дистанционная скорость. Когда с ним сближался защитник, он чувствовал момент, чтобы протолкнуть мяч под опорную ногу. И убегал так, что сложно было его достать. И у него было очень хорошее чутье на голы, в какой точке оказаться, чтобы забить мяч. Перед выходом в первую лигу СССР в 1981 году, мы дома проиграли ивановскому «Текстильщику». И в ответном матче на выезде после первого тайма уступали 0:1. Затем сравняли счет, а на 89-й минуте Саша сыграл на опережении защитника и в падении головой замкнул подачу с фланга. Хорошая комбинация, красивый гол. 2:1 – это нас спасло. В итоге мы вышли в первую лигу. Он очень много забивал голов, но также отдавал передачи.ДРУЖБА С ДЕТСТВАОт детской команды «Баррикад» до команды мастеров Александр Никитин прошел путь вместе с Игорем Суровикиным. Они играли вместе также в ростовском СКА. Их дружба зародилась с детства, а потом они уже общались своими семьями.- Мы вместе выводили команду из второй лиги до высшей. Вместе играли в ростовском СКА, были тоже хорошие времена. Вся футбольная жизнь у меня прошла вместе с ним. У нас было очень много интересных матчей. Кубковые, встречи за выходы из второй лиги или первой. Игра за СКА. Мы в «Лужниках» московский «Спартак» обыграли со счетом 6:1, мы забили по голу. С «Ротором» побеждали киевское «Динамо».Игорь Суровикин отметил, что его партнер по команде отличался лидерскими качествами. Не повышая голоса, мог завести команду.- Все в один голос его называли лидером команды. В сложный период он мог перевернуть ход матча. Какими-то нестандартными действиями, заработать пенальти, протащить мяч, забить неимоверный, нелогичный гол. Команда за ним тянулась.«МАЛЬЧИШКИ, ВАС ПОДВЕЗТИ?»Александр Никитин был настоящей звездой футбольного Волгограда. На него ходили болельщики, ему подражали мальчишки. Журналист Глеб Урьев рассказал, что он и многие другие юные любители футбола 80-х носили такую же прическу, как у Александра Никитина.- В молодости Никитин носил длинные волосы. И волгоградские мальчишки подражали ему, тоже отращивали длинные волосы.Но при всей популярности Александра Никитина, футболист не показывал ее в жизни. Он мог разрешить мальчишкам после матчей поехать на клубном автобусе вместе с игроками.- Любой человек мог подойти к Александру Никитину на улице пообщаться или взять автограф. Звездной болезни и снобизма у него не было. Уже после матчей мы смотрели, как футболисты выходят со стадиона и садятся в клубный автобус, - вспоминает Глеб Урьев. - Однажды Александр Никитин увидел меня с товарищем и вдруг спросил: «Мальчишки, вас подвезти?». Мы не поверили своему счастью. Так нас несколько раз брали в автобус. Это было неземное счастье. Он никогда никому не отказывал. Рассказывал интересные спортивные и бытовые моменты, которые войдут в историю. Надеюсь, для этого у нас когда-нибудь откроется музей волгоградского спорта.НАРДЫ, ХАРД-РОКСпортсмены – суеверные люди. Чтобы улыбнулась удача, они могут совершать удивительные вещи. Когда Александр Никитин завершил карьеру футболиста и работал в «Роторе» на административной должности, то перед матчами еврокубков играл в нарды.- С 1995 года я с Александром Борисовичем сопровождал все зарубежные команды, которые приезжали на игры Кубка УЕФА, - отметил Глеб Урьев. - Первым был «Манчестер Юнайтед», перед игрой я заехал домой к Александру Борисовичу, где мы сыграли в нарды. «Ротор» прошел дальше. И после этого мы постоянно перед международными матчами играли в нарды. Играли на фарт, но не всегда помогало.А еще Александр Никитин любил слушать хард-рок. Его любимой музыкальной группой был «Deep Purple».4 февраля Александру Никитину исполнилось бы 60 лет. Церемония прощания с легендарным капитаном и нападающим «Ротора» состоится Димитриевском кладбище 17 января в 12.00. Похоронят Александра Никитина на новом Ворошиловском кладбище.