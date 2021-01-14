На Крещение Господне 19 января 2021 года многие волгоградцы последуют давней традиции окунаться в прорубь. Вот только крещенские купания противопоказаны людям со многими заболеваниями. Нельзя лезть в ледяную воду и тем, кто переболел коронавирусом и пневмонией. Почему и кому нельзя окунаться на Крещение, а также как подготовить организм к такому стрессу, что взять с собой и как правильно войти в купель, рассказала врач-методист Волгоградского регионального центра общественного здоровья и медпрофилактики Юлия Евстигнеева.- Считается, что крещенская вода приносит телесное и духовное здоровье. Но можно ее и каплю выпить, и окропить себя. Нелепо думать, что тот, кто искупался, получит больше благодати. Поэтому окунаться в ледяную воду никто не требует, особенно, если человек к этому не готов. Если позволяет здоровье - пожалуйста, но только не нужно искать в этом духовный смысл, - отмечает врач.Жестких правил, как надо купаться в проруби на Крещение, нет. Системное моржевание способствует оздоровлению организма и использует правило «трех П» - постепенно, постоянно, последовательно. А вот погружение в ледяную воду один раз в году 19 января – это сильнейший стресс для организма и требует серьезной подготовки. Если человек готов и здоров, он его перенесет без труда. Но если организм ослаблен (а после коронавируса и пневмоний здоровье, как правило, ослаблено), то за это придется расплачиваться. Как? Мы еще не знаем, не имеем такого опыта. Людям, которые когда-либо перенесли пневмонию, стоит задуматься – стоит ли рисковать при ослабленных легких, так же как и при наличии бронхита или бронхиальной астмы.КОМУ НЕ СТОИТ КУПАТЬСЯ НА КРЕЩЕНИЕКрещенские купания противопоказаны людям с хроническими заболеваниями и при воспалительных заболеваниях в стадии обострения. Это касается заболеваний носоглотки, центральной нервной системы, эпилепсии в первую очередь, различных невритов, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний - холодная вода вызывает резкий спазм кровеносных сосудов, а это провоцирует инфаркты и инсульты. Чревато погружаться при заболеваниях органов зрения (глаукома, коньюнктивит), органов дыхания, моче-половой системы, заболеваниях почек, ЖКТ и кожно-венерических.КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОГРУЖЕНИЮ В ЛЕДЯНУЮ ВОДУГотовить организм к погружению в ледяную воду нужно начинать еще за неделю до этого. Первые 3-4 дня, например, выходить на балкон в шортах и футболке. Затем – обливаться холодной водой из тазика или ведра.Для новичков идеальная погода для крещенских купаний от -2 до -5 градусов. Но на Крещение 19 января 2021 в Волгограде обещают настоящие морозы. В минус 10 градусов впервые погружаться уже опасно.ПРАВИЛА КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ- Перед купанием на Крещение нельзя быть голодным. Нужно обеспечить организм топливом - плотно поесть за два часа до погружения. В холодной воде организм быстро тратит много ресурсов на обогрев.- Идти к купели нужно только в трезвом виде. Употреблять спиртные напитки до купания не стоит вообще, даже чуть-чуть. Иначе замерзнете вы гораздо сильнее.- Одежда должна легко сниматься и надеваться. В идеале вообще не должно быть застежек, пуговиц – подойдут теплый халат на завязках, полотенце, которые можно надеть сразу после тщательного обтирания. Обувь должна быть удобной, не скользкой и без шнурков, подойдут для купания и толстые шерстяные носки.- Окунаться нужно только в оборудованной проруби под присмотром спасателей. Самое главное не погружаться в ледяную воду в одиночку, потому что помощь понадобится всегда.- Перед купанием – разогреть тело, можно сделать разминку, пробежаться. Согреться, но не потеть, чтобы избежать простуды.- В воду нужно входить в среднем темпе - не медленно (можно замерзнуть) и не быстро (слишком большой стресс опасен). Если почувствовали озноб, значит, началось переохлаждение - тут же выходите. Рекомендуемый максимум нахождения в ледяной воде - 10 секунд.- В холодной воде дыхание перехватывает, дыхание учащается - это нормально, хотя многие и пугаются.- Выходить из проруби всегда сложно, особенно при сильном морозе. Нужна помощь, страховка. В организованных местах помогут спасатели.- После выпейте горячего чая, но не алкоголь.Что взять с собой: полотенце, махровый халат, коврик, комплект сухой одежды, плавки, купальник, тапочки, шерстяные носки.Где окунуться на Крещение 18 и 19 января 2021 года в Волгограде и Волжском (адреса).