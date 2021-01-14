В 2021 году на Крещение в Волгограде обустроят шесть купелей – места для крещенских омовений будут почти в каждом районе города. Муниципалитет уже приступил к подготовке. С вечера 18 января рядом с каждой иорданью за безопасностью горожан будут следить медики, полицейские, дружинники и спасатели. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, водолазы уже обследуют дно в местах омовений. А вот теплых палаток в этом году не будет, согласно санитарно-эпидемиологическими требованиям это позволит избежать массового скопления людей в замкнутом пространстве.Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужит обряд Великого освящения воды на набережной Волги, но в новом месте – у памятника «Гасителю» днем 19 января 2021 года. Начнется богослужение в 14.00. А вот купание пройдет в другом месте.- Богослужение пройдет согласно предписанию Роспотребнадзора, на нем будет присутствовать менее пятидесяти священнослужителей, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» руководитель епархиального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ протоиерей Алексей Маслов.Также в полночь 19 января митрополит отслужит ночную божественную литургию в Свято-Духовом монастыре, а в 17 часов начнется Всенощное бдение в Казанском соборе.Погода 18 и 19 января 2021 в Волгограде будет куда холодней, чем в последние годы. Синоптики обещают настоящие крещенские морозы от минус 10 градусов и ниже. Так что постарайтесь здраво оценить свои силы, желание и состояние здоровья. Ведь смысл Крещения Господня вовсе не в купании в ледяной воде. Как подчеркивают священники, главное - молитва и настрой, очищение ума и сердца. А крещенскую воду в храмах Волгограда будут разливать в течение двух дней.ГДЕ ОКУНУТЬСЯ НА КРЕЩЕНИЕ В ВОЛГОГРАДЕ и ВОЛЖСКОМИскупаться на Крещение 2021 в Волгограде можно будет на Тракторном - купель обустроят на пляже Спартановки у дома №4 на улице Грамши. На Красном для желающих окунуться в прорубь подготовят место на берегу Волги у яхт-клуба «Пилигрим» (ул. Матевосяна, 16), в Дзержинском главным местом крещенских омовений традиционно станет Ангарский пруд. Можно окунуться и в теплый бассейн «Соснового бора». Жителей Ворошиловского и Советского районов будут ждать на набережной Тулака, Кировского – ниже по течению от пристани Руднева. В самом южном Красноармейском районе Волгограда купель будет у монумента Ленину.В Волжском крещенскую купель оборудуют на городском пляже. Туда и обратно желающих отвезут автобусы (расписание).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПереболевшим коронавирусом и пневмонией не стоит окунаться в ледяную воду на Крещение. И вот почемуКому нельзя окунаться на Крещение, как подготовиться, что взять с собой и как правильно войти в купель - советы врача.