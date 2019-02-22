2019-02-22T17:59:56+03:00
Общество

В Волгограде уволили главу теротдела Росимущества за плохой ремонт памятника «Ролик»

Расследованием халатной работы занимается специальная комиссия ведомства
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Уже через неделю после окончания ремонтных работ на памятнике стала отваливаться штукатурка. Фото Валерия Котельникова.Уже через неделю после окончания ремонтных работ на памятнике стала отваливаться штукатурка. Фото Валерия Котельникова.
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После скандала, который подняли общественники и сми, из-за отвратительного ремонта памятника героям-связистам «Ролик» уволили руководителя теруправления Росимущества в Волгоградской области Светлану Плюшкину. Об этом «КП-Волгоград» узнала от пресс-службы ведомства.

Исполнять ее обязанности доверили Александру Хрипко. Ему же поручили и привести в надлежащее состояние объект культурного наследия федерального значения «Место, где в 1941 - 1943 гг. находился блиндаж пункта связи (позывной «Ролик») дивизии генерала Людникова Ивана Ильича».

По сообщению Росимущества, в Волгоград для проверки результатов исполнения госконтракта по поручению руководства Росимущества направлена комиссия центрального аппарата ведомства.

Напомним, на реставрацию памятника из федерального бюджета в 2018-м выделили 4 миллиона 538 тысяч рублей. Деньги освоили, и даже работы у подрядчика приняли. Но уже через неделю после этого председатель Совета Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников обнаружил, что ремонт сделана спустя рукава: штукатурка отслоилась и обсыпалась.

- По моим наблюдениям было выполнено лишь 20% от сметной стоимости работ. Теперь эти работы надо будет полностью переделывать, - говорит общественник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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