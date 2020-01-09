2020-01-09T18:14:05+03:00
Общество

Под Волгоградом реабилитируют реку Арчеда

В 2020 году специалисты расчистят более семи километров
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба облкомприроды.Фото: пресс-служба облкомприроды.
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Реки Донского бассейна – уникальный ресурс Волгоградской области, который необходимо беречь. В 2020 году экологи начнут реабилитацию реки Арчеда, которая находится рядом с городом Фролово. Сегодня русло водного объекта выглядит плачевно и требует серьезных усилий со стороны специалистов. Сначала они расчистят 7,7 километров реки и углубят дно. Затем высадят 9 тысяч деревьев и 18 тысячи кустарников – это позволит укрепить склон. В итоге более 27 гектаров прилегающей территории преобразятся, получат вторую жизнь.

Все это делается в рамках нацпроекта Экология».

- В течение пяти ближайших лет по этому направлению планируется провести мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации малых рек, очистке берегов от мусора, улучшив таким образом экологические условия проживающих вблизи водоемов людей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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