В приоритете – парковки и пешеходные зоны: как в Волгограде благоустраивают дворы

«Комсомолка» побывала в некоторых дворах и оценила результаты. Фото: Юлия Данильченко

Уютный, чистый, обустроенный дворик – мечта каждого волгоградца. Чтобы и парковка под окнами, и новая площадка для малышни, и освещение, и никаких ям на дорогах, а еще новые лавочки с урнами. В 2020 году такой облик приобретают придомовые территории сразу 9 многоэтажек в трех районах города-героя. Благоустройство проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». «Комсомолка» побывала в некоторых дворах и оценила результаты.

100 МИЛЛИОНОВ НА КОМФОРТ

В список «счастливчиков» попали дома по улицам Коммунистическая №10, Пархоменко №43 в центре, Кирова №26 в Кировском районе, и ряд МКД в Красноармейском: бульвар Энгельса №26, проспект Канатчиков №6 и Героев Сталинграда №1, улицы Удмуртская №6, 93,103, Брестская №21.

Каким должен быть двор, решали сами волгоградцы. В перечне услуг – новый асфальт, уличная мебель, фонари, детские площадки, парковки. Бюджет выделили приличный – 100 миллионов рублей. На сегодняшний момент отремонтировали почти все дороги и тротуары общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. Вообще на эти цели потратили львиную часть средств – более 73 миллионов. Сюда же входит замена люков и бордюров. Параллельно налаживают систему освещения.

- Всего в обновленных дворах разместили около 100 скамеек, установили 715 погонных метров ограждения и смонтировали 6 детских площадок. Игровые комплексы включают в себя качели, песочницы, карусели, домики-беседки, горку, качалки на пружине и другие аттракционы, изготовленные из высокопрочных и безопасных материалов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

А так ли это, мы спросили у жильцов.

ВМЕСТО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК – ПАРКОВКИ

Двор у дома №10 на Коммунистической небольшой. Раньше территорию визуально расширял сквер, где сейчас возводят собор Александра Невского. Совсем скоро после его благоустройства у жильцов появится современный парк. На это время его заменяет горсад, который находится через дорогу. Там и с детьми можно погулять, и насладиться семейным отдыхом. С учетом этого и так компактный дворик по пожеланиям жильцов решили не перегружать детскими и спортивными площадками

На Коммунистической достаточно машиномест. Фото: Юлия Данильченко

Сделали просто и лаконично: отремонтировали внутридомовую дорогу и полностью заменили все бордюры, люки, построили пешеходную дорожку, поставили лавочки по 17 тысяч 220 рублей за каждую и урны стоимостью 7,8 тысяч. Люди могут присесть отдохнуть в теньке, а автомобилисты поставить машины – тут теперь достаточно парковочных карманов. Вроде бы сделали все, но жильцы жалуются на качество ремонта. Неаккуратно установили скамейки, бордюры местами неровные, а приямки - вообще отдельная тема. Их, кажется, не трогали с момента строительства дома, а это было в 46-ом. В целом лучше, чем было, но волгоградцы посетовали на некоторую небрежность.

Скоро местные жители будут иметь зону отдыха в шаговой доступности. Сквер обещают благоустроить уже в этом году. Фото: Юлия Данильченко

- Асфальта много, а хочется выйти во двор и подышать свежим воздухом, а зелени мало, от дороги идет жар и химические испарения. Будем ждать, когда такая возможность появится в сквере. Обещают, что там будет очень красиво, много деревьев. Надеемся, - выразил пожелания Александр.

Во дворе есть парковочные места и лавочки для отдыха. Фото: Юлия Данильченко

Хотя контейнерная площадка не входят в программу, ее как раз ставили у выезда из двора сотрудники УК.

ЖИЛЬЦЫ ПРОСИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЛЕСТНИЦЫ

Недавно завершился ремонт во дворе дома №43 по улице Пархоменко. Это очень длинная девятиэтажка вдоль магистрали, в ней 12 подъездов, а еще она стоит на склоне. Спуск к дороге только по лестницам. Собственно, поэтому тут работы было гораздо больше: сначала подрядчик привел в порядок внутридомовую территорию. Сейчас тут новенький асфальт, очень много скамеек, в целом огромный двор выглядит опрятно, чистенько. Машиномест достаточно.

- Мне все нравится, - поделилась с «КП-Волгоград» местная жительница. – Я на пенсии, поэтому хожу только или в магазин, или на прогулку. Сейчас тут и присесть можно – лавочки удобные, да и приятнее стало.

Согласна с ней волгоградка Анастасия – мама двоих деток. Один совсем еще кроха, а второй бегает следом.

Во дворе есть как новая площадка, так и старая - советская. Фото: Юлия Данильченко

- Раньше невозможно было гулять с коляской. Яма на яме! После дождей лужи стояли. То, что было и есть – небо и земля. Вот мы втроем выходим, без препятствий добираемся до детской площадки. Она находится в конце дома.

И люди стараются: сажают цветы, поливают. Во дворе очень красиво и чисто. Фото: Юлия Данильченко

Саму детскую площадку не обновляли. По информации пресс-службы мэрии, ее установили не так давно. К сожалению, сегодня состояние игровой зоны неидеальное, но это, скорее, из-за небрежного отношения местных жителей к созданному для них комфорту. Большие вопросы вызывают советские качели и карусели, по периметру всего двора. Их не убрали, что было бы логично, а наоборот покрасили. Мамочки обходят их стороной, боятся покалечить малышей. Хотя на их месте можно было бы разбить грядки для цветов и газона, новых деревьев, которых много не бывает. Возможно, этим займутся позже.

- В целом же двор нравится. Мы сами сажаем цветы, ухаживаем, поэтому тут, действительно, стало комфортно, - рассказала волгоградка Екатерина. - Большой минус – спиленные деревья, которые не выкорчевали сразу. Есть большой риск, что корни с годами просто испортят новый асфальт.

Бонус для волгоградцев - несколько новеньких уличных тренажеров. Отдельная история благоустройства этой территории – лестницы. Много лет ступени разрушались, но людям приходилось ими пользоваться. Они очень просили привести спуски в порядок.

Часть лестниц уже обновили. Предусмотрели спуски для велосипедистов и колясок. Фото: Юлия Данильченко

- Во дворе по запросам жителей дополнительно проводится реконструкция лестничных спусков. Лестничные марши, расположенные на склоне, соединяют сразу несколько придомовых площадок, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации.

Подрядчик начал ремонт, который уже вызывает недоумение. Фото: Юлия Данильченко

Часть лестниц уже обновили. Предусмотрели спуски для велосипедистов и колясок. Объект обещают сдать в августе. Местные жители еще не успели оценить текущие работы - многие о них и не знали. Но невооруженным глазом видна небрежность. Например, сами ступени кривые, ходить по ним крайне не комфортно. Велосипедный спуск тоже странный - он только на одном участке, до и после его нет. А колясочный и вовсе опасный, ведь даже в одиночку наклон вынуждает перейти на бег. Особенное недоумение вызывает лестница, где поменяли покрытие и бордюры, но и без всяких экспертиз видна халтура. Остается надеяться, что подрядчик исправит недочеты и в таком виде лестницы не сдаст в пользование жильцов. Ведь они так давно мечтали об удобном спуске.

А это - альтернатива плитке. Фото: Юлия Данильченко

Отметим, всего в Волгограде чуть менее трех сотен дворов, нуждающихся в благоустройстве. Каждый год власти выделяют средства на реализацию нацпроекта.