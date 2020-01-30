2020-01-30T09:12:18+03:00
Общество

Всего 9 дворов отремонтируют в Волгограде в 2020-м

В прошлом году по программе «Формирование современной городской среды» благоустроили 33 двора
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В 2018 году привели в порядок 33 двора.В 2018 году привели в порядок 33 двора.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В 2020 году в Волгограде планируют привести в порядок всего 9 дворов площадью около 95 тысяч квадратных метров. Для сравнения, в прошлом году их было 33 - из них 17 обновили комплексно, в 16 сделали только дороги. На благоустройство дворов по программе «Формирование современной городской среды» выделят более 100 миллионов рублей. Всего же, по данным мэрии, в ремонте нуждаются 273 двора Волгограда. Но планы чиновникам приходится строить, исходя из прогнозируемого объема финансирования.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление, на ремонт дворовых дорог власти планируют потратить почти 73,5 миллиона рублей. На освещение – более 20 миллионов. По предварительным расчетам, установят в девяти дворах 66 скамеек общей стоимостью более миллиона рублей. Каждая лавочка при этом обойдется в 17 тысяч 220 рублей. Тут сразу вспоминается прошлогодний двор-рекордсмен на проспекте Металлургов, в который умудрились впихнуть сразу 45 лавочек.

Кроме того, появятся во дворах Волгограда 54 урны по 7800 за штуку – всего на 421 тысячу. Ну а изюминкой обновленных территорий станут семь детских игровых площадок, на которые в сумме власти готовы потратить чуть более 5 миллионов, и пять спортплощадок общей стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей. Огородят площадки и палисадники заборчиками стоимостью 940 тысяч. Видеокамер во дворах в этом году за счет программы не прибавится. По этой статье лишь в 2018 году потратили почти 895 тысяч целковых. Не планируется и обустраивать контейнерные площадки, делать безопасное покрытие спортивных зон и устанавливать качели.

7 ПАРКОВ И СКВЕРОВ

Также в благоустройстве в областном центре сейчас по данным городских властей нуждаются 33 общественные территории. Здесь ежегодные планы не изменятся - обновлять в 2020 году в Волгограде будут 7 парков и скверов, как и в прошлом году. Много средств оттянут на себя вторая очередь благоустройства парка Гагарина в Краснооктябрьском районе, а также продолжение обустройства набережной у «Гасителя» и третья очередь зоны отдыха в пойме реки Царицы. Также в 2020 году благоустроят улицу Мира в центре, парк в микрорайоне «Долина» (первая очередь), улицу Дзержинского на Тракторном (от проспекта Ленина до улицы Шурухина) и площадку перед областной больницей на Ангарском.

В целом на финансирование программы в 2020 году заложили 528,7 миллиона рублей – это в полтора раза меньше, чем было в 2019-м. Львиную часть средств выделит федеральный бюджет - более 400 миллионов, на втором месте внебюджетные источники – 118,5 миллиона. Но объемы финансирования еще будут уточнять при формировании бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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