Ирина Гусева рассказала об итогах работы фракции «Единая Россия» Государственной Думе

Вчера рабочая группа обсуждала вопросы по внесению изменений в Трудовой кодекс. Предлагаемыми поправками планируется отрегулировать оплату труда, время работы, обеспечение рабочего места сотрудника и введение электронного документооборота.

Как отметила парламентарий все поправки очень важные, требуют широкого обсуждения и затрагивают интересы многих граждан.

Важный вопрос по оплате труда работников бюджетной сферы и вчера на завершающем пленарном заседании весенней сессии председатель Думы В.Володин говорил об этом, пояснила Ирина Гусева.

Сейчас оклады бюджетников совсем небольшие, большую часть составляют стимулирующие и компенсационные выплаты, единой системы компенсационных выплат нет и это конечно при оплате труда складывается не лучшим образом. Несправедливо сравнивать заработную плату педагогов в малокомплектной школе и директора гимназии или зарплату воспитателя обычного детского сада и частного, - сказала она.

События последнего времени показали нам формат работы в удаленном режиме, при этом на законодательном уровне время четко не урегулировано. рабочий день не может растягиваться не неопределенное время, для работника нужно четкое понимание когда работодатель может писать и звонить сотруднику, до которого часа он должен выполнять свои трудовые обязанности, когда начинается и заканчивается его рабочий день - это очень важно для каждого работника, ведь помимо работы есть семья, дети, домашние дела и семейные обязанности, - добавила парламентарий.

Кроме того, фракция "Единая Россия" инициировала законопроект о запрете взимания с граждан комиссий при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, законопроект уже готов и планируется его принятие в осеннюю сессию. По этому вопросу проведены переговоры с несколькими банками: Центральным банком, Банком России, "Сбербанком", "Почта Банком", - считаю, что вносимые поправки долгожданны для людей, ведь комиссия – это для многих непосильная ноша, которая сказывается на бюджете семьи.

В завершении, Ирина Гусева поблагодарила своих избирателей за совместную работу, за предложения по законотворческой деятельности, которые направляются в социальных сетях. Также обратила внимание, на то, что внесение изменений в трудовое законодательство обширно обсуждается на многих площадках, все предложения очень полезны, поэтому каждый желающий их может направить на электронную почту, сообщить по номеру телефона приемной или направить в социальных сетях.