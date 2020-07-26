2020-07-26T19:28:56+03:00
Общество

Из-за вспышки коронавируса закрыли детский лагерь в Астраханской области

Ковид обнаружили у пяти сотрудников оздоровительного центра
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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«Астраханские зори» закрыли на карантин. Фото с сайта лагеря.«Астраханские зори» закрыли на карантин. Фото с сайта лагеря.
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В Астраханской области в воскресенье, 26 июля, закрыли на карантин детский лагерь «Астраханские зори». На девятый день второй летней смены у пяти сотрудников оздоровительно центра обнаружили коронавирус. Заболевание протекало у них бессимптомно и никак не проявлялось.

- Заразившихся работников поместили в изолятор, всех остальных обследуют, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации губернатора Астраханской области.

Дети должны были отдыхать в лагере до конца июля. Теперь всех ребят и всех сотрудников отправили на обследование в больницы Приволжского и Камызякского районов Астраханской области. После осмотра и теста на ковид детей распустят по домам. Наблюдать за их здоровьем в течение двух недель будут участковые педиатры. Для родителей открыли «горячие линии»: в лагере – 8(927)282-92-22, в региональном минздраве – 8-800-222-9870, и в Роспотребнадзоре - 8(8512) 33-15-02.

«Астраханские зори» приостановили работу. Лагерь ждет полная дезинфекция, после его работу обещают возобновить. Следующая смена здесь должна была стартовать 3 августа 2020 года.

Всего в Астраханской области на сегодня 4437 заразившихся коронавирусом. В день в регионе фиксируют более тридцати новых случаев. Но если у астраханских школьников отдохнуть в лагере этим летом возможность все же была, то в соседней Волгоградской области старт летней оздоровительной кампании откладывали несколько раз. На данный момент лагеря все же собираются открыть, но лишь на одну смену с 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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