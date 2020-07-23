2020-07-23T15:47:51+03:00
Экономика

ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут

ВТБ реализовал проект по открытию расчетного счета Индивидуальным предпринимателям* в их присутствии
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Теперь они могут стать клиентами банка всего за 20 минут – расчетный счет будет открыт сразу при посещении офиса ВТБ. Сервис доступен для индивидуальных предпринимателей во всех регионах присутствия банка.

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю достаточно обратиться в офис ВТБ** и представить только паспорт.

«Работая над сервисом, мы упростили механизм открытия расчетного счета для ИП. Новая технология автоматизации этого процесса позволяет минимизировать заполнение необходимых форм, сократить время на оформление документов со стороны клиента и не требует участия бэк-офиса. До конца года мы продолжим развивать эту технологию для наших клиентов-физических лиц, которые хотят открыть счет как ИП - это будет возможно за 20 минут даже без личной встречи с представителем банка», - отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент банка ВТБ.

«Предпринимателям важно использовать продукты, которые позволяют сосредоточиться на развитии дела, а не на решении рутинных вопросов организации бизнеса. В рамках реализации пилота мы получаем обратную связь индивидуальных предпринимателей, подтверждающую быстроту и удобство процесса, превосходящие их ожидания. Традиционно мы отмечаем высокий спрос бизнеса на наши продукты РКО, поэтому уверен, что с новой технологией открытия счета сотрудничество с ВТБ будет еще более востребованным», - прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

*Для ИП- единоличного исполнительного органа

** справки по перечню офисов ВТБ, предоставляющих данную услугу, - в Контактном центре Банка по тел 8-800-200-77-99

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Засветился» перед государством: о чем жалеют и чему рады те, кто стал самозанятым
«КП» собрала истории конкретных людей, решивших воспользоваться новым налоговым режимом. А также разбиралась, почему их примеру не последовали остальные миллионы граждан, которые предпочитают трудиться в тени
Новости 24
В Волгограде вновь полсотни заболевших коронавирусом
Из Португалии в колонию: в Волгограде вынесли приговор похитителю бизнесмена
Новую трассу вокруг поселка Максима Горького в Волгограде пришлось изменить и сократить
От коронавируса умер адвокат экс-главы волгоградского СУ СК Михаила Музраева
Волгоградская область включилась в разработку проекта экореабилитации Дона
Шесть волгоградцев сдали ЕГЭ по математике на сто баллов
В Волгоградской области завершен капремонт 117 домов
Следователи нашли волгоградца, 16 лет назад изнасиловавшего девушку в лифте
В Волгограде сотрудницу колонии за взятку наказали миллионным штрафом
Еще одного члена ОПГ в Волгограде отправили в суд за подставные ДТП и аферы с КАСКО
В Волгограде 60-летнего маньяка-педофила отправили на 17 лет в колонию
Фирменный поезд Волгоград-Москва опять будет ходить ежедневно
Крупная авария под Волгоградом: иномарка протаранила два грузовика и легковушку
Розыск: в Волгограде пропала 16-летняя девушка