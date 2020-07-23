Компания «ЕвроХим» развивает производство в России и Казахстане

В Казахстане Минерально-химическая компания «ЕвроХим» приступает к строительству современного завода по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов. Новое предприятие появится в Жамбылской области, оно будет перерабатывать ресурсы месторождения фосфоритового бассейна Каратау. Старт проекта по строительству назначен на будущий год. Соглашение по его реализации подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев https://www.msk.kp.ru/daily/27159.3/4257036/ .

Это – один из ключевых проектов сотрудничества между Россией и Казахстаном в сфере развития производственной кооперации. На сегодняшний день «ЕвроХим» успешно завершил его первый этап: компания провела геологоразведку и начала разработку месторождения фосфоритов, запустив горнорудный комплекс. Ежегодно он будет обеспечивать производство 640 тысяч тонн фосфоритовой муки.

Подписанное сегодня соглашение даёт старт новому этапу: действующее производство будет расширено, а в следующем году «ЕвроХим» начнёт строительство завода. Предприятие ежегодно будет выпускать не менее 1 млн тонн продукции, что полностью обеспечит потребности сельского хозяйства региона.

По словам генерального директора «ЕвроХима» Игоря Нечаева, пандемия коронавируса внесла определённые коррективы в график проекта, но, тем не менее, работа над ним успешно продолжается:

- Торгово-экономические отношения между нашими странами имеют чёткую положительную динамику, и подписанное соглашение – ещё один последовательный шаг по углублению нашей интеграции, - отметил Игорь Нечаев. - Реализация нашего проекта в Казахстане будет продолжаться. Подписание сегодняшнего соглашения стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с Правительством Казахстана и профильными министерствами, акиматами, а также с Правительством Российской Федерации. Мы очень ценим ту поддержку и открытость, которые демонстрируют наши казахстанские партнёры, а также благодарим за однозначную поддержку с российской стороны.

Следует отметить, что и на Гремячинском ГОКе, и на новом предприятии в Казахстане будут использоваться самые современные технологии химической отрасли: они позволяют производить высококачественные удобрения при минимальном влиянии на окружающую среду.