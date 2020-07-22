2020-07-22T12:35:59+03:00
Общество

«Ростелеком» и «КИ системы» создали компанию по развитию автоматизации работы скорой медицинской помощи

«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», и «Компьютерные интеллектуальные системы» («КИ системы») зарегистрировали совместное предприятие «РТ Комплексные инновационные системы» («РТ КИС»)
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Цель создания «РТ Комплексные инновационные системы» («РТ КИС») — развитие и внедрение технологических решений для автоматизации процессов работы скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации.Координационно-информационная система скорой медицинской помощи (КИС СМП) позволяет создавать единые региональные диспетчерские службы скорой медицинской помощи и службы медицины катастроф (СМК), обеспечивает автоматизацию всех процессов работы станций СМП и СМК от момента поступления вызова до формирования отчетной документации, осуществляет обмен данными с внешними информационными системами (ЕМИАС, «Система-112», ТФОМС, РМИС, ЕГИС и другие) и поддерживает работу с актуальной базой Федеральной информационной адресной системы.

Встроенная телематическая платформа КИС СМП дает возможность одновременно подключать более 10 000 комплектов бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС различных производителей. Мобильное приложение автоматизирует рабочее место выездной медицинской бригады, благодаря чему врачи получают доступ к информации о вызове и истории болезни пациента в онлайн-режиме. Приложение доступно для устройств на базе Android, работа в нем полностью синхронизирована со стационарной версией системы, поддерживается онлайн- и офлайн-режимы.

КИС СМП существенно повышает оперативность и качество работы выездных бригад — среднее время приема вызова сократилось в несколько раз, время ожидания уменьшилось на 30%. Сейчас система ежесуточно обслуживает более 13 000 вызовов.

«Группа компаний “Ростелеком” разрабатывает множество комплексных цифровых решений для системы здравоохранения: медицинская и лабораторная информационные системы, центральный архив медицинских изображений и радиологическая информационная система. Разработки компании по автоматизации скорой медицинской помощи позволят укрепить наши лидерские позиции в этом направлении», — отметил вице-президент по цифровым платформам «Ростелекома» Дмитрий Репников.

«Накопленные компетенции группы компаний “РТ Лабс” в сфере цифровизации здравоохранения позволяют успешно внедрять и развивать лучшие из существующих практик. КИС СМП уже обслуживает территории с населением более 18 млн человек и имеет высокий потенциал для дальнейшего тиражирования», — сказал генеральный директор «РТ Лабс» Алексей Трачук.

«Компания “КИ системы” обладает богатым опытом автоматизации оперативных служб, использует собственную телематическую платформу и имеет готовые интеграционные методы с сервисами “Системы-112”, ТФОМС, АТС и РЕГИСЗ. Решения компании по комплексной информатизации оперативных служб используются в 82 регионах. Совместное предприятие с “Ростелекомом” — это новый виток в развитии продуктов автоматизации служб станций скорой медицинской помощи и территориальных центров медицины катастроф», — прокомментировала генеральный директор «РТ КИС» Светлана Пчелинцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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